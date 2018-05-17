Украинские звезды отмечают День вышиванки. Яркие снимки
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Розсилка
Лилия Ребрик
Артисты активно выкладывают в социальные сети фото в национальных украинских нарядах
Сегодня, 17 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Многие украинские знаменитости поддержали эту инициативу и выложили на свои страницы в социальных сетях фотографии, на которых они позируют в национальных нарядах, пишет «Главком».
Ко многим телеведущим, артистам и политикам присоединились и члены их семей. Мы отобрали наиболее яркие из этих фото: