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    Украинские звезды отмечают День вышиванки. Яркие снимки

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    Лилия Ребрик
    Лилия Ребрик

    Артисты активно выкладывают в социальные сети фото в национальных украинских нарядах

    Сегодня, 17 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Многие украинские знаменитости поддержали эту инициативу и выложили на свои страницы в социальных сетях фотографии, на которых они позируют в национальных нарядах, пишет «Главком».

    Ко многим телеведущим, артистам и политикам присоединились и члены их семей. Мы отобрали наиболее яркие из этих фото:

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