Украинские звезды отмечают День вышиванки. Яркие снимки

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лилия Ребрик

Артисты активно выкладывают в социальные сети фото в национальных украинских нарядах

Сегодня, 17 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Многие украинские знаменитости поддержали эту инициативу и выложили на свои страницы в социальных сетях фотографии, на которых они позируют в национальных нарядах, пишет «Главком».

Ко многим телеведущим, артистам и политикам присоединились и члены их семей. Мы отобрали наиболее яркие из этих фото:

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 16 Тра 2018 р. о 11:34 PDT

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 17 Тра 2018 р. о 12:55 PDT

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 17 Тра 2018 р. о 12:20 PDT

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 16 Тра 2018 р. о 11:28 PDT