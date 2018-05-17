Элтон Джон приедет в Киев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Элтон Джон

В конце мая в Украину приедет сэр Элтон Джон

Об этом сообщается на сайте Фонда Елены Пинчук, который пригласил артиста в Киев.

«28 мая Элтон Джон посетит ярмарку «Кураж Базар» на арт-заводе "Платформа", где состоится благотворительная акция «Проведи день с Элтоном Джоном». Цель акции — профилактика и привлечение аудитории к борьбе со СПИДом в Украине. Сэр Элтон пообщается с ВИЧ-позитивными людьми и борцами со СПИДом», - написано на сайте.

Также на арт-платформе будет представлен международный арт-проект, созданный художником Ай Вэйвэем по просьбе Элтона Джона, и фотовыставка, которая расскажет об 11 годах сотрудничества артиста и фонда.

По словам организаторов, все средства от продажи билетов, собранные в этот день, пойдут на создание информационно-образовательного центра для молодежи в Киеве. Кстати, цена билета довольно демократичная - 100 гривен.