Джонни Депп грозился отрезать мужское достоинство Илону Маску



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Джонни Депп, Эмбер Херд, Элон Маск

Актер также назвал изобретателя моллюском и был крайне несдержан

Судебный процесс в котором оказались замешаны звезды Голливуда продолжается. По данным издания PageSix, Джонни Депп угрожал отрезать мужскоо достоинство Илона Маска, сразу после того как узнал, что у его бывшей супруги Эмбер Херд был роман на стороне. Актер не стеснялся в выражениях, а все его угрозы были зачитаны в суде в минувшую пятницу, 10 июля.

«Давайте посмотрим, хватит ли у этого моллюска храбрости, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел, например, другую сторону его мужского достоинства, когда отрежу его» — зачитал слова Деппа адвокат.

Публикация этих материалов вряд ли изменит ход дела, в котором на данный момент пострадавшей стороной выходит именно актер. Напомним, звезда «Пиратов Карибского моря» судится с изданием The Sun, в котором в 2018 году вышло подробное интервью с Эмбер Херд, которая обвиняла мужа в рукоприкладстве.