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    Шоу-биз

    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко в бикини потрясла фанатов сексуальным телом (фото)

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    <p>40-летняя актриса Ольга Куриленко в откровенном наряде отдохнула на яхте</p> <div></div> - Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко в бикини потрясла фанатов сексуальным телом (фото)

    40-летняя актриса Ольга Куриленко в откровенном наряде отдохнула на яхте

    instagram.com/olgakurylenkoofficial/

    Актриса обнародовала чувственные фото

    40-летняя актриса Ольга Куриленко наслаждается жизнью на севере Франции. Звезда еще не вернулась к съемкам, поэтому в ее распорядке дня морские прогулки и солнечные ванны. Так, Ольга загорала на роскошной яхте, а затем устроила фотосессию на закате. Куриленко красиво позировала в белоснежном бикини, которое идеально село на тело актрисы.

    На звезде также была пестрая накидка. Ольга приспустила ее, оголив изящные ключицы и хрупкие плечи. Кинодива развела руки так, чтобы лучше были видны ее плоский живот и стройные ноги. Густые вьющиеся волосы актрисы слегка развевались на ветру.

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    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко в бикини потрясла фанатов сексуальным телом (фото)
    Девушка Бонда из Бердянска Ольга Куриленко в бикини потрясла фанатов сексуальным телом (фото)
    instagram.com/olgakurylenkoofficial/

    Куриленко отвела взгляд от камеры и мечтательно смотрела куда-то вдаль. В лучах вечернего солнца загар красотки выглядел еще эффектнее. «Наслаждаюсь моментами!» - подписала снимки Ольга.

    Фанаты осыпали актрису комплиментами. Многих восхитила красота кинодивы. «Завораживающая внешность», «Очень горячо!», «Так выглядит совершенство!», «Вау, как вы красивы», «Фантастическая!», «За пределами идеала!» — написали фолловеры.

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