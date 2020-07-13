Вся в папу. Дочь Оззи Осборна призналась в тяжелой наркозависимости



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Дочь рок-легенды Оззи Осборна Келли instagram.com/kellyosbourne/

По словам девушки, она была в рехабе семь раз, ее даже помещали в специальную мягкую камеру, чтобы не дать ей доступа к наркотикам

Келли Осборн - дочь Оззи и Шэрон Осборн - всегда была олицетворением всего плохого и бунтарского из того, чем занимаются молодые люди. Келли прославилась благодаря реалити-шоу «Семейка Осборнов», в котором она выглядела как самый трудный подросток в мире. Однако на деле оказалось, что все это время Келли была зависима от тяжелых наркотиков и с трудом представляла, что доживет до своего нынешнего возраста.

«Я употребляла коктейль из тяжелых наркотиков каждый день. Я буквально «бальзамировала» свое тело. Я никогда не думала, что буду жива в 35 лет»

Келли записала подкаст под названием «Восстановление», где рассказала о своих попытках вылечиться и начать жить нормальной жизнью. По словам девушки, с 2017 года она больше не принимала никаких веществ.

«У многих моих друзей не получилось дожить до моего возраста. Хоронить их было очень тяжело, я постоянно испытывала «вину выжившего». Я трезвая уже три года. Я долгое время не могла нормально спать — я либо была без сознания после того, что употребила, либо приходила в себя. Я жила в тумане похмелья, не понимаю, как я смогла прожить так долго в таком состоянии», - рассказала Келли.

По словам Осборн, она была в рехабе семь раз, ее даже помещали в специальную мягкую камеру, чтобы не дать ей доступа к наркотикам.

«Тогда я потратила впустую кучу времени, я не была три года в продуктовом магазине, не делала нормальных повседневных вещей. Я закрыла плотными шторами окна, чтобы не знать, который час. Именно в тот момент я подумала, что больше не могу так жить. Я позвонила своему брату Джеку, он примчался ко мне в течение нескольких минут, посадил меня к себе в машину. Я вышла в футболке и нижнем белье. Я плакала и говорила: «Я больше не хочу быть толстым неудачником, я хочу быть худым победителем»»