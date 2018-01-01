В Roshen рассказали, что в «Театре на Подоле» нашли скелет пропавшего американца

Стал известен неожиданный факт о строительстве «Театра на Подоле»

Руководитель компании Roshen Вячеслав Москалевский рассказал, что строительство киевского «Театра на Подоле» началось с того, что там нашли скелет американца, пишет «Главком». «Стройка началась с того, что там нашли скелет пропавшего американского гражданина. Он ходил по крышам, упал в вентиляционную трубу и там

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Театр на Подоле

Стал известен неожиданный факт о строительстве «Театра на Подоле»

Руководитель компании Roshen Вячеслав Москалевский рассказал, что строительство киевского «Театра на Подоле» началось с того, что там нашли скелет американца, пишет «Главком».

«Стройка началась с того, что там нашли скелет пропавшего американского гражданина. Он ходил по крышам, упал в вентиляционную трубу и там пролежал. Нашли скелет с фотоаппаратом», - вспоминает Москалевский в интервью изданию «Новое время».

Также он отметил, что «спокойно относится» к неоднозначной реакции киевлян на архитектуру «Театра на Подоле». «Я привлек архитектора. Я не занимался хулиганством. Это ключевое», - подчеркивает топ-менеджер.

«Меня пытались обвинить, что в театре есть какая-то коммерческая составляющая. Я пытаюсь объяснить, что это часть прибыли от конфет которую хотелось бы вернуть людям в виде театра. Скидки не даю, но театром могу вернуть», - поясняет Москалевский.

Как известно, строительство нового здания «Театра на Подоле» начиналось за счет госсредств. Однако в процессе его возведения финансирование прекратилось. По данным СМИ, средства были частично разворованы. Спустя некоторое время этот недострой решила дофинансировать компания Roshen.

Согласно подсчетам прессы, в период с 2000 по 2015 годы из городского бюджета было выделено на возведение театра более 103 млн грн. Также СМИ отмечают, что Roshen вложила в театр $6,8 млн. Открытие театра состоялось осенью 2017 года.