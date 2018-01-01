«Бойцовский клуб»: жесткая версия. В Киеве показали обновленный спектакль категории 18+

Критики называют украинскую постановку культового романа «смелой»

В столичном театре «Актер» идет показ обновленного спектакля «Бойцовский клуб». В его основу положен культовый одноименный роман американского писателя Чака Паланика, пишет «Главком». Постановка рассказывает об офисном работнике, который чувствует дискомфорт в окружающем мире. Режиссер и автор инсценизации Игорь

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Максимюк и Петр Русаненко. Фото. Okhrimets Спектакль «Бойцовский клуб»: актеры

Критики называют украинскую постановку культового романа «смелой»

В столичном театре «Актер» идет показ обновленного спектакля «Бойцовский клуб». В его основу положен культовый одноименный роман американского писателя Чака Паланика, пишет «Главком».

Постановка рассказывает об офисном работнике, который чувствует дискомфорт в окружающем мире. Режиссер и автор инсценизации Игорь Билыць сообщает в этом спектакле, что чумой ХХІ века стали не контролированные информационные потоки, «белый шум», скорость событий, которые выхолащивают жизнь человека. Единственным способом высвободиться из этого стала драка.

Именно в настоящей драке без правил, считают авторы постановки, открывается единственный истинный путь к саморазвитию и просвещению. Становясь бойцом, мужчина возвращается к базовым знаниям о себе и о мире вокруг. Мире, в котором бесконечно тиражируются наши же виртуальные копии. И так сложно разобрать, которая из них – оригинал. Поэтому только собственная боль дает человеку возможность почувствовать себя самим собой.

«Похоже, настоящая жизнь имеет привкус свежей крови – своей или случайного партнера в «Бойцовском клубе». Истинные цели не в продвижении по карьерной лестнице, они сконцентрированы в кулаке. Чтобы жить по-настоящему, в буквальном смысле вернуться к первоначальному состоянию, осуществить выход за цивилизованные рамки», - рассказывают авторы постановки.

В спектакле задействованы актеры Максим Максимюк, Виктория Муштей, Александр Жила и Петр Русаненко.

Постановка носит отметку 18+. В отзывах зрителей и критиков на этот спектакль часто фигурирует слово «смелый». В театре отмечают, что это уже третья версия постановки: более динамичная и жесткая. Главный герой предстает полностью обнаженным перед зрителем, но даже это не верх эпатажа в этом киевском прочтении Паланика...

«Для условий современных театральных ментальных реалий отказаться от Чехова в пользу Чака Паланика - то есть определенный важный прорыв, особенно если учесть, что это первое театральное появление Чака Паланика на украинском», - пишет продюсер Александр Ягольник.

Роман-первоисточник был выпущен в 1996 году. Его автор Чак Паланик имеет украинские корни – его дед носил фамилию Палагнюк и эмигрировал из нашей страны. Чака называют одним из главных романистов Поколения Х. «Бойцовский клуб» является самым успешным его романом, который был удостоен престижных премий.

В 1999 году Дэвид Финчер снял экранизацию этого романа. Главные роли в ней исполнили Эдвард Нортон, Брэд Пит и Хелена Бонем Картер.

Фильм провалился в прокате, однако после этого приобрел широкий успех на домашних просмотрах. Зрители активно покупали кассеты и диски с фильмом, за счет чего он наверстал кассовый провал в кинотеатрах. Необычный для того времени коммерческий успех этой картины сегодня считается хрестоматийным.

Читайте также: Слава Жила: Я прийняв театр «Актор», і 90% трупи пішли...