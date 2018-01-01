Режисер Богомазов: Поширення державної мови – це нові робочі місця для українців

Митець пояснив, чому просить Порошенка оголосити 2018-й роком державної мови

Оголошення 2018-го роком державної мови не підштовхне всіх громадян говорити українською, однак є важливою складовою процесу поширення мови. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив Дмитро Богомазов, головний режисер Національного драматичного театру ім. І. Франка, один з підписантів листа митців до президента із проханням оголосити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото OdArt Дмитро Богомазов

Митець пояснив, чому просить Порошенка оголосити 2018-й роком державної мови

Оголошення 2018-го роком державної мови не підштовхне всіх громадян говорити українською, однак є важливою складовою процесу поширення мови. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив Дмитро Богомазов, головний режисер Національного драматичного театру ім. І. Франка, один з підписантів листа митців до президента із проханням оголосити 2018-й роком державної мови.

На його думку, мовна тема «повинна бути постійно на язиці». «Зараз я підтримав цю ініціативу, потім – підтримаю будь-яку іншу, яка сприятиме поширенню української. Я не вважаю, що саме ця ініціатива щось вирішить, але це – важлива складова процесу. Треба перекладати книжки, п’єси, фільми. Це етап на досить довгому шляху», - зазначив він.

Митець також додав, що поширення державної мови сприяло б створенню нових робочих місць. «Я сприймаю функціонування мови в державі не як щось абстрактне, а як суто практичну річ. По-перше, це робочі місця для тих, хто знає мову. Приміром, після введення квот на радіо і телебаченні українські музиканти почали писати більше пісень, українські актори почали озвучувати більше фільмів», - зауважив режисер.

На думку Богомазова, поступово українська мова ставатиме дедалі вживанішою. «Можливо, в нинішніх російськомовних родинах хтось не перейде на українську, але принаймні розумітиме її; продавці у крамницях обслуговуватимуть державною мовою», - резюмував він.

Як відомо, Богомазов походить з Росії, він народився у Свердловську (Єкатеринбург).

Як повідомлялось, листа до президента із проханням оголосити 2018 рік «Роком державної мови» направили не лише митці, а й народні депутати.

178 народних депутатів підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Комітет з питань культури і духовності підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року «Роком державної мови».