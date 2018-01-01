На новій сцені Театру на Подолі покажуть першу прем’єру

Матеріалом для постановки став роман Домонтовича «Дівчина з ведмедиком»

26 та 27 січня 2018 року відбудеться перша прем’єра на новій сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі. Режисером-постановником вистави виступив заслужений артист України Стас Жирков. Матеріалом для постановки став роман Віктора Домонтовича «Дівчина з ведмедиком». Життєва історія автора, як і героя роману, має



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вистава «Дівчина з ведмедиком»

Матеріалом для постановки став роман Домонтовича «Дівчина з ведмедиком»

26 та 27 січня 2018 року відбудеться перша прем’єра на новій сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Режисером-постановником вистави виступив заслужений артист України Стас Жирков. Матеріалом для постановки став роман Віктора Домонтовича «Дівчина з ведмедиком».

Життєва історія автора, як і героя роману, має безліч таємниць і білих плям. Він був розвідником і націоналістом, бунтарем і слугою закону. Він вважав себе киянином, хоч народився в Одесі, а значну частину життя провів у Німеччині. Зі своєю власною коханою він одружився лише у 62, хоч полюбив її ще в юності.

Спеціально для театру драматург Павло Ар’є здійснив інсценізацію.

Ця постановка - це режисерське бачення історії кохання, що описана в романі. Любов учителя до учениці – не заборонений плід, не прикра випадковість – це щире і справжнє почуття, яке може виникнути будь-де, між будь-ким.

«Для мене цей текст – справжня знахідка української літератури. Те, про що мало знають, але саме таке потрібно нам зараз. Звісно вистава – це наш особистий погляд на цей текст, тому що театр – окремий вид мистецтва і він не має обслуговувати літературу. Фантастичні образи і характери надзвичайно талановитих акторів: В’ячеслава Довженка, Катерини Вайвали, Катерини Шенфельд, Катерини Рубашкіної, Максима Максимюка, Алли Сергійко. У нас виникла справжня вибухова суміш з гумору, кохання, пристрасті і любовного страждання», - зазначив Стас Жирков.

Нагадаємо, фасад нової будівлі «Театру на Подолі» став причиною, напевно, найгучнішого скандалу в культурному житті столиці за останні роки. Одні критикували його за грубувату архітектуру, інші - захоплювалися її прогресивністю. І ті, і інші підписували численні скарги, петиції, звернення і заклики. Суперечки тривали кілька місяців.

Деякі активісти і зараз продовжують наголощувати: під час будівництва порушені, зокрема, Міжнародна хартія з охорони та реставрації нерухомих пам'яток, Віденський меморандум ЮНЕСКО та авторське право попереднього архітектора.

Наприкінці минулого року, 26 грудня, висновки робочої групи щодо врегулювання ситуації довкола нового Театру на Подолі оприлюднили публічно.

Як наголосила за підсумками піврічної роботи заступник голови робочої групи Наталія Кондель-Пермінова, думки фахівців стосовно долі нової будівлі театру розділилися. Одні вважають ситуацію вичерпаною, інші наголошують на порушеннях низки законів і пропонують оголошення конкурсу на перероблення будівлі відповідно до пам'ятко-охоронного статусу Андріївського узвозу. Висновки члени робочої групи передали міському голові Віталію Кличку. Нині чекають на відповідь.