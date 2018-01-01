В России умерла заслуженная артистка Украины Сенчина

Причиной смерти стала продолжительная болезнь

Утром 25 января после продолжительной болезни скончалась заслуженная певица Украины и народная артистка России Людмила Сенчина. Артистка скончалась в возрасте 67 лет в одной из больниц Санкт-Петербурга. «Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людмила Сенчна

Причиной смерти стала продолжительная болезнь

Утром 25 января после продолжительной болезни скончалась заслуженная певица Украины и народная артистка России Людмила Сенчина. Артистка скончалась в возрасте 67 лет в одной из больниц Санкт-Петербурга.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — комментирует ее продюсер Владимир Андреев.

Официальная информация о точной причине смерти певицы не сообщается. Ранее планировалось, что она примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда.

Людмила Сенчина родилась на территории современной Украины. Она переехала с семьей в Ленинград сразу после окончания школы. В 1996 году поступила в Музыкальное училище имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории, после окончания которого ее сразу пригласили в Театр музыкальной комедии. В 2003 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины.

Широкую популярность певица получила благодаря песне «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Среди других ее популярных композиций — романс из телефильма «Дни Турбиных» («Целую ночь соловей нам насвистывал...»), «Полынь», «Добрая сказка».

В последние годы Сенчина поддерживала политику российских властей в отношении к Украине. Она стала одним из подписантов обращения в поддержку аннексии Крымского полуострова.