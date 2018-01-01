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    Шоу-биз

    Национальная опера готовит четыре масштабных концерта в феврале

    Балет, две оперы и симфонический концерт, которые нельзя пропустить
    Февраль в Национальной опере Украины можно смело назвать месяцем дебютов и открытий. Опера В. Беллини «Норма» станет своеобразным «экзаменом» как для всемирно известной исполнительницы Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию, так и для молодого баса Владимира Тышкова, который дебютирует в роли
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    Снежная королева
    Снежная королева

    Балет, две оперы и симфонический концерт, которые нельзя пропустить

    Февраль в Национальной опере Украины можно смело назвать месяцем дебютов и открытий. Опера В. Беллини «Норма» станет своеобразным «экзаменом» как для всемирно известной исполнительницы Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию, так и для молодого баса Владимира Тышкова, который дебютирует в роли Оровезо, пишет «Главком».

    Любимец публики – тенор Валентин Дытюк будет петь в нескольких оперных постановках: «Фауст», «Евгений Онегин» и «Джанни Скикки».

    Ко Дню Героев Небесной Сотни будет исполнена Вторая симфония Г.Малера, а балетное представление «Снежная Королева», которую зарубежная пресса уже назвала «мировой премьерой», даст возможность погрузиться в зимнюю сказку.

    4 февраля - опера «Норма»

    (В. Беллини)

    Среди всех музыкальных произведений, которые создал Винченцо Беллини, опера «Норма», которая уже более 180 лет с неизменным успехом идет на различных оперных сценах всего мира, не зря считается истинным шедевром музыки. Сам автор этого бессмертного произведения считал, что «Норма» - это лучшее его произведение.

    Премьера  оперы «Норма» в Национальной опере  Украины состоялась в 2007 году, которую осуществил режиссер Анатолий Соловьяненко. В 2011 году за эту постановку режиссер был удостоен Национальной премией им. Тараса Шевченко.

    В этот раз в этой постановке будет задействован яркий состав исполнителей – состоится дебют молодого украинского баса Владимира Тышкова в партии Верховного жреца друидов Оровезо. Примечательно, что этот вечер станет дебютом в чрезвычайно сложной белькантовой опере не только для него, но и для мировой оперной звезды Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию этой оперы в театральной постановке (дебют Людмилы в концертном исполнении партии состоялся в Харькове в начале декабря). Для роли Адальжизы приглашена солистка Елена Белкина.

    Постановочный состав: дирижер-постановщик - Николай Дядюра; режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко;  хормейстер-постановщик - Лев Венедиктов; художник-постановщик - Андрей Злобин;  художник костюмов - Анна Ипатьева; балетмейстер-постановщик - Анико Рехвиашвили.

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    Людмила Монастырская

    11 февраля - балет «Снежная королева»

    (П.Чайковський, А.Лядов, А.Рубинштейн, Э. Григ, Ж.Массне)

    Либретто и музыкальную концепцию постановки создали художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили и дирижер Алексей Баклан. Балет «Снежная Королева» поставлен по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, но музыкальная составляющая несколько неожиданная.

    «Мы создали оригинальную хореографию, которая опирается на классические традиции, - рассказала балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили. - Такие условия диктовала музыка. Я бы назвала хореографический рисунок очень изобретательным, современным, с интересными режиссерскими ходами, которые более ориентированы на взрослого, подготовленного зрителя... Этот балет уже оценили и за рубежом - в Афинах, в концерт-холле «Мегарон». 15 запланированных представлений прошли с аншлагом, даже пришлось делать два дополнительных».

    20 февраля - Симфония № 2 Г. Малер

    Премьера в честь Дня Героев  Небесной  Сотни

    Густав Малер - один из самых выдающихся и наиболее влиятельных симфонических композиторов конца XIX - начала XX века. Его творчество в целом состояло из симфонических и песенных циклов. Малер не был популярен и успешен как композитор при жизни, но его талант дирижера был очевиден. Благодаря этому Густав выступал в самых престижных концертных залах и работал музыкальным директором в известных оркестрах.  Работая как композитор, он создал различные стили, которые со временем имели большое влияние на композиторов следующих поколений, спровоцировали определенные тенденции в создании опер, установили новые стандарты.

    За Второй симфонией (1887-1894) Густава Малера утвердилось программное название «Симфония Воскресения». Название это восходит к духовной песне Фридриха Готлиба Клопштока «Ты воскреснешь». Малер обратился к ее тексту в финале симфонии.

    Первую часть композитор сначала хотел опубликовать под названием «Тризна» как самостоятельную симфоническую поэму. Лишь в 1893-1894 годах сформировался окончательный замысел симфонии из пяти частей. Композитор писал о своей симфонии: «Я назвал первую часть «Тризна», в ней я хороню героя моей Первой симфонии («Титан»). В то же время эта часть -  это вопрос:  зачем ты жил? почему ты страдал? неужели все это - только большая страшная шутка? Ответ я даю в последней части».

    Симфония № 2 прозвучит в исполнении симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины. Солисты: Ксения Бахритдинова, Зоряна Кушплер (Венская государственная опера).

    Дирижер - Николай Дядюра, хормейстер - Богдан Плиш.

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    Фауст

    23 февраля - опера «Фауст»

    (Ш. Гуно)

    Опера «Фауст» снова вернулась в Национальную оперу, причем в современной постановке итальянского режиссера Марио Корради. Сценография  напоминает мюзикл,  в котором использованы умопомрачительные декорации с разными световыми эффектами, а исполнители играют в необычных для оперы костюмах, в которых смешались стили разных эпох. Однако музыка принадлежит Шарлю Гуно и исполняется опера на языке оригинала.

    Органичное сочетание классики и современных технологий позволило создателям постановки переместить «Фауста» во времени, а именно - отправить главных героев в современность. Благодаря такой удивительной «телепортации» Фауст предстает перед зрителем эдаким IT- шником, который орудует в Сети и достаточно утомлен жизнью. Мефистофель, в свою очередь, выступает в образе мастера пластической хирургии, который «омолаживает» Фауста, мечтающего покорить сердце Маргариты.

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    Фауст

    Обновленную постановку, премьера которой на сцене Национальной оперы состоялась более 10 лет назад, отличает не только оригинальный режиссерский взгляд на классику, заслуживают внимания и исполнители главных партий. Так, роль Фауста исполняет молодой тенор, который уже покорил сердца меломанов, - Валентин Дытюк. Кстати, в феврале певец выступает также в партиях: Ленский (3 февраля, «Евгений Онегин») и Ринуччо (7 февраля, «Джанни Скикки»).

    Исполнители главных партий: Андрей Маслаков (Мефистофель), Татьяна Ганина (Маргарита), Михаил Киришев (Валентин), Владимир Тышков (Вагнер),  Алла Позняк (Марта), Татьяна Пиминова (Зибель).

    Творческая группа, которая осуществила обновление постановки:  дирижер - Алла Кульбаба, режиссер - Николай Третьяк, хормейстер - Александр Тарасенко, балетмейстер - Виктор Яременко, сценография - Андрея Злобина, костюмы - Анны Ипатьевой.

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