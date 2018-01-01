Национальная опера готовит четыре масштабных концерта в феврале

Балет, две оперы и симфонический концерт, которые нельзя пропустить

Февраль в Национальной опере Украины можно смело назвать месяцем дебютов и открытий. Опера В. Беллини «Норма» станет своеобразным «экзаменом» как для всемирно известной исполнительницы Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию, так и для молодого баса Владимира Тышкова, который дебютирует в роли

ГЛАВКОМ



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Снежная королева

Балет, две оперы и симфонический концерт, которые нельзя пропустить

Февраль в Национальной опере Украины можно смело назвать месяцем дебютов и открытий. Опера В. Беллини «Норма» станет своеобразным «экзаменом» как для всемирно известной исполнительницы Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию, так и для молодого баса Владимира Тышкова, который дебютирует в роли Оровезо, пишет «Главком».

Любимец публики – тенор Валентин Дытюк будет петь в нескольких оперных постановках: «Фауст», «Евгений Онегин» и «Джанни Скикки».

Ко Дню Героев Небесной Сотни будет исполнена Вторая симфония Г.Малера, а балетное представление «Снежная Королева», которую зарубежная пресса уже назвала «мировой премьерой», даст возможность погрузиться в зимнюю сказку.

4 февраля - опера «Норма»

(В. Беллини)

Среди всех музыкальных произведений, которые создал Винченцо Беллини, опера «Норма», которая уже более 180 лет с неизменным успехом идет на различных оперных сценах всего мира, не зря считается истинным шедевром музыки. Сам автор этого бессмертного произведения считал, что «Норма» - это лучшее его произведение.

Премьера оперы «Норма» в Национальной опере Украины состоялась в 2007 году, которую осуществил режиссер Анатолий Соловьяненко. В 2011 году за эту постановку режиссер был удостоен Национальной премией им. Тараса Шевченко.

В этот раз в этой постановке будет задействован яркий состав исполнителей – состоится дебют молодого украинского баса Владимира Тышкова в партии Верховного жреца друидов Оровезо. Примечательно, что этот вечер станет дебютом в чрезвычайно сложной белькантовой опере не только для него, но и для мировой оперной звезды Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию этой оперы в театральной постановке (дебют Людмилы в концертном исполнении партии состоялся в Харькове в начале декабря). Для роли Адальжизы приглашена солистка Елена Белкина.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Николай Дядюра; режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко; хормейстер-постановщик - Лев Венедиктов; художник-постановщик - Андрей Злобин; художник костюмов - Анна Ипатьева; балетмейстер-постановщик - Анико Рехвиашвили.

Людмила Монастырская

11 февраля - балет «Снежная королева»

(П.Чайковський, А.Лядов, А.Рубинштейн, Э. Григ, Ж.Массне)

Либретто и музыкальную концепцию постановки создали художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили и дирижер Алексей Баклан. Балет «Снежная Королева» поставлен по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, но музыкальная составляющая несколько неожиданная.

«Мы создали оригинальную хореографию, которая опирается на классические традиции, - рассказала балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили. - Такие условия диктовала музыка. Я бы назвала хореографический рисунок очень изобретательным, современным, с интересными режиссерскими ходами, которые более ориентированы на взрослого, подготовленного зрителя... Этот балет уже оценили и за рубежом - в Афинах, в концерт-холле «Мегарон». 15 запланированных представлений прошли с аншлагом, даже пришлось делать два дополнительных».

20 февраля - Симфония № 2 Г. Малер

Премьера в честь Дня Героев Небесной Сотни

Густав Малер - один из самых выдающихся и наиболее влиятельных симфонических композиторов конца XIX - начала XX века. Его творчество в целом состояло из симфонических и песенных циклов. Малер не был популярен и успешен как композитор при жизни, но его талант дирижера был очевиден. Благодаря этому Густав выступал в самых престижных концертных залах и работал музыкальным директором в известных оркестрах. Работая как композитор, он создал различные стили, которые со временем имели большое влияние на композиторов следующих поколений, спровоцировали определенные тенденции в создании опер, установили новые стандарты.

За Второй симфонией (1887-1894) Густава Малера утвердилось программное название «Симфония Воскресения». Название это восходит к духовной песне Фридриха Готлиба Клопштока «Ты воскреснешь». Малер обратился к ее тексту в финале симфонии.

Первую часть композитор сначала хотел опубликовать под названием «Тризна» как самостоятельную симфоническую поэму. Лишь в 1893-1894 годах сформировался окончательный замысел симфонии из пяти частей. Композитор писал о своей симфонии: «Я назвал первую часть «Тризна», в ней я хороню героя моей Первой симфонии («Титан»). В то же время эта часть - это вопрос: зачем ты жил? почему ты страдал? неужели все это - только большая страшная шутка? Ответ я даю в последней части».

Симфония № 2 прозвучит в исполнении симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины. Солисты: Ксения Бахритдинова, Зоряна Кушплер (Венская государственная опера).

Дирижер - Николай Дядюра, хормейстер - Богдан Плиш.

Фауст

23 февраля - опера «Фауст»

(Ш. Гуно)

Опера «Фауст» снова вернулась в Национальную оперу, причем в современной постановке итальянского режиссера Марио Корради. Сценография напоминает мюзикл, в котором использованы умопомрачительные декорации с разными световыми эффектами, а исполнители играют в необычных для оперы костюмах, в которых смешались стили разных эпох. Однако музыка принадлежит Шарлю Гуно и исполняется опера на языке оригинала.

Органичное сочетание классики и современных технологий позволило создателям постановки переместить «Фауста» во времени, а именно - отправить главных героев в современность. Благодаря такой удивительной «телепортации» Фауст предстает перед зрителем эдаким IT- шником, который орудует в Сети и достаточно утомлен жизнью. Мефистофель, в свою очередь, выступает в образе мастера пластической хирургии, который «омолаживает» Фауста, мечтающего покорить сердце Маргариты.

Фауст

Обновленную постановку, премьера которой на сцене Национальной оперы состоялась более 10 лет назад, отличает не только оригинальный режиссерский взгляд на классику, заслуживают внимания и исполнители главных партий. Так, роль Фауста исполняет молодой тенор, который уже покорил сердца меломанов, - Валентин Дытюк. Кстати, в феврале певец выступает также в партиях: Ленский (3 февраля, «Евгений Онегин») и Ринуччо (7 февраля, «Джанни Скикки»).

Исполнители главных партий: Андрей Маслаков (Мефистофель), Татьяна Ганина (Маргарита), Михаил Киришев (Валентин), Владимир Тышков (Вагнер), Алла Позняк (Марта), Татьяна Пиминова (Зибель).

Творческая группа, которая осуществила обновление постановки: дирижер - Алла Кульбаба, режиссер - Николай Третьяк, хормейстер - Александр Тарасенко, балетмейстер - Виктор Яременко, сценография - Андрея Злобина, костюмы - Анны Ипатьевой.