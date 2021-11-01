  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    В сети показали трейлер второго сезона «Ведьмака»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В сети показали трейлер второго сезона «Ведьмака»

    Создатели проекта обещали, что в новом сезоне герои больше будут взаимодействовать друг с другом

    Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака», премьера которого назначена на 17 декабря. С выхода первого эпизода сериала по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского прошло почти два года.

    Создатели проекта обещали, что в новом сезоне герои больше будут взаимодействовать друг с другом, хотя в первом сезоне шоураннеры фокусировались на прошлом персонажей. С бесконечными флешбэками продюсер «Ведьмака» Лорен Хиссрич обещала покончить.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

    Читайте также: Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)
    Теги: кино Новости Netflix
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В сети показали трейлер второго сезона «Ведьмака»