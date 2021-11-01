В сети показали трейлер второго сезона «Ведьмака»

Создатели проекта обещали, что в новом сезоне герои больше будут взаимодействовать друг с другом

Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака», премьера которого назначена на 17 декабря. С выхода первого эпизода сериала по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского прошло почти два года.

Создатели проекта обещали, что в новом сезоне герои больше будут взаимодействовать друг с другом, хотя в первом сезоне шоураннеры фокусировались на прошлом персонажей. С бесконечными флешбэками продюсер «Ведьмака» Лорен Хиссрич обещала покончить.

Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.