Валерий Сюткин собрался в Украину с концертом. Певец называл аннексию Крыма блестящей операцией
«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил», - рассуждал о судьбе Крыма Сюткин
Концерт запланирован на апрель
Российский певец Валерий Сюткин анонсировал свой апрельский концерт в киевском Дворце «Украина». Ранее артист активно поддержал аннексию Крыма и даже называл ее «блестящей».
«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восстановлена», - сказал Сюткин в интервью российскому телеканалу «Дождь».
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