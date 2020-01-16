Валерий Сюткин собрался в Украину с концертом. Певец называл аннексию Крыма блестящей операцией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил», - рассуждал о судьбе Крыма Сюткин

Концерт запланирован на апрель

Российский певец Валерий Сюткин анонсировал свой апрельский концерт в киевском Дворце «Украина». Ранее артист активно поддержал аннексию Крыма и даже называл ее «блестящей».

«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восстановлена», - сказал Сюткин в интервью российскому телеканалу «Дождь».