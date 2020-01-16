Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)



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Единственное, что изменилось в облике актрисы — это длина волос Фото: instagram.com/winonaryderofficial/

На лице 48-летней звезды – ни морщинки

48-летняя Вайнона Райдер редкая гостья светских мероприятий. Вчера она посетила паблик-ток в рамках выхода новых серий мини-сериала «Заговор против Америки», где исполнила одну из главных ролей. На мероприятии Вайнона появилась в черном платье, из-под которого виднелась белая рубашка.

То, что звезда выглядит как и в начале 2000-х говорит не только ее одежда, но и внешность. Через два года Вайнона разменяет пятый десяток, а на ее лице с трудом можно найти хоть одну морщинку!