  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)

    • Розсилка
    <p>Единственное, что изменилось в облике актрисы &mdash; это длина волос</p> <div></div> - Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)

    Единственное, что изменилось в облике актрисы — это длина волос

    Фото: instagram.com/winonaryderofficial/

    На лице 48-летней звезды – ни морщинки

    48-летняя Вайнона Райдер редкая гостья светских мероприятий. Вчера она посетила паблик-ток в рамках выхода новых серий мини-сериала «Заговор против Америки», где исполнила одну из главных ролей. На мероприятии Вайнона появилась в черном платье, из-под которого виднелась белая рубашка.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Ни одной морщинки. Вайнона Райдер поразила первым за долгое время выходом в свет (фото)
    Фото: instagram.com/winonaryderofficial/

    То, что звезда выглядит как и в начале 2000-х говорит не только ее одежда, но и внешность. Через два года Вайнона разменяет пятый десяток, а на ее лице с трудом можно найти хоть одну морщинку!

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

     

     

    знаменитости шоу-бизнес одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ