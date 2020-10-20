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    Шоу-биз

    Самая популярная модель плюс-сайз снялась обнаженной, чтобы показать растяжки после родов

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    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм - Самая популярная модель плюс-сайз снялась обнаженной, чтобы показать растяжки после родов
    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм
    Фото: @ashleygraham

    Фанаты оценили внешний вид модели и поблагодарили ее за вдохновение в комментариях

    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях фото без одежды и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном снимке 32-летняя знаменитость запечатлена полностью обнаженной и с мокрыми волосами. Грэм сфотографировалась в зеркало в ванной комнате, прикрывая оголенную грудь руками. При этом на ее теле видны растяжки. «Большая голая девушка», — подписала она пост, который набрал больше 1,3 миллиона лайков.

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    instagram.com/ashleygraham/

    Фанаты оценили внешний вид модели и поблагодарили ее за вдохновение в комментариях. «Прекрасное естественное тело», «Хотелось бы и мне любить свое тело так же, как ты любишь свое», «Ты такая вдохновляющая, даже не могу толком выразить это. Спасибо», «Спасибо за все, что ты делаешь для плюс-сайз женщин. Ты мой идол!» — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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