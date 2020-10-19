Злата Огневич призналась, что в сети ее забросали мужскими гениталиями
Мужчины пола не могут обойти вниманием пикантные фотографии артистки
Певица также поделилась, почему начала публиковать свои полуобнаженные снимки.
Украинская певица Злата Огневич, которая недавно впервые снялась в откровенной фотосессии, теперь чаще радует поклонников пикантными снимками.
Как объяснила исполнительница, это она делает не ради привлечения внимания мужчин, а потому, что стала уверенной в себе, говорится в «Светской жизни».
«Эти фото, наверное, свидетельствуют о самооценке. Сейчас я настолько смелая, я не боюсь своего тела, если мне предложат сняться в каком-то кино, но об искусстве, ну не совсем обнаженной, надо же оставить что-то и себе, не все людям», - поделилась исполнительница.
Впрочем, все же представители противоположного пола не могут обойти вниманием пикантные фотографии артистки. Более того, мужчины начали присылать звезде свои обнаженные снимки.
Я даже уже это не открываю. Потому что я несколько раз открыла и поняла, что это была плохая идея. Высылают все!
Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.
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