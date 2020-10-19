Злата Огневич призналась, что в сети ее забросали мужскими гениталиями



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Певица Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich/

Мужчины пола не могут обойти вниманием пикантные фотографии артистки

Певица также поделилась, почему начала публиковать свои полуобнаженные снимки.

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно впервые снялась в откровенной фотосессии, теперь чаще радует поклонников пикантными снимками.

Как объяснила исполнительница, это она делает не ради привлечения внимания мужчин, а потому, что стала уверенной в себе, говорится в «Светской жизни».

«Эти фото, наверное, свидетельствуют о самооценке. Сейчас я настолько смелая, я не боюсь своего тела, если мне предложат сняться в каком-то кино, но об искусстве, ну не совсем обнаженной, надо же оставить что-то и себе, не все людям», - поделилась исполнительница.

Впрочем, все же представители противоположного пола не могут обойти вниманием пикантные фотографии артистки. Более того, мужчины начали присылать звезде свои обнаженные снимки.

Я даже уже это не открываю. Потому что я несколько раз открыла и поняла, что это была плохая идея. Высылают все!

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.