Вбивство Галини Гатчинз. Прокуратура остаточно закрила справу актора Алека Болдвіна

Ще 12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення

Спецпрокурорка Карі Морріссі відкликала апеляцію, подану після закриття справи в липні

Спеціальний прокурор Нью-Мексико вирішила не оскаржувати рішення суду щодо голлівудського актора Алека Болдвіна. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, у справі про смерть української кінооператорки Галини Гатчинс поставили крапку.

Спецпрокурорка Карі Морріссі відкликала апеляцію, подану після закриття справи в липні. Захисники Болдвіна заявили, що це «остаточне підтвердження того, що актор і його адвокати говорили із самого початку, – це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину».

Ще в липні 2024 року суд штату Нью-Мексико зняв з Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчинс. Але спецпрокурорка з рішенням не погодилась і подала апеляцію, яку зараз відмовилась розглядати Генеральна прокуратура.

Болдвіна судили в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчінс. 12 липня Марлоу Соммер завершила провадження та звинуватила прокурора в тому, що вона приховувала кулі, які були передані до департаменту шерифа місяцями раніше. На суді суддя одягнула латексні рукавички та розрізала конверт із доказами, виявивши, що кулі збігаються з бойовими кулями, знайденими на знімальному майданчику фільму «Іржа».

Як відомо, 12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.

Нагадаємо, що трагедія сталася 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму «Іржа» в Нью-Мексико. Болдвін вистрілив в оператора Галину Хатчінс та режисера Джоела Соуза. Внаслідок цього українка Хатчинс померла в лікарні, а режисер отримав поранення.

Галина Хатчинс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю «міжнародна журналістика», а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії. У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США і зробила успішну кар'єру оператора. У 2019 році Журнал American Cinematographer назвав її однією із молодих зірок американської кінематографії.

Раніше «Главком» писав, що Алек Болдвін отримав позов з України від батьків та сестри загиблої операторки Хатчинс.