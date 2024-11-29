Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю

Затримання зловмисників відбулося безпосередньо під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги в місці її збуту

Офіс генпрокурора: Зловмисники отримували харчові раціони від Всесвітньої продовольчої програми ООН

У Миколаєві повідомили підозри чотирьом волонтерам благодійної організації і підприємцю, які продали гуманітарної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН на понад 600 тис. грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, за даними слідства, підозрювані організували злочинну діяльність із продажу продуктів харчування, які були надані донорами у межах гуманітарної допомоги для мешканців міста Миколаєва.

«Зловмисники отримували харчові раціони від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Замість передачі цих раціонів людям, які їх потребували, вони розпаковували пакети, вилучали найбільш коштовні продукти харчування, зривали маркування з позначками «Не для продажу» та «Гуманітарна допомога». Після цього продукти перепаковували в тару без маркування та збували на одному з ринків обласного центру», – йдеться у повідомленні.

фото: Миколаївська обласна прокуратура

Затримання зловмисників відбулося безпосередньо під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги в місці її збуту. На цей час слідством підтверджено продаж товарів гуманітарної допомоги на суму понад 600 тис. грн.

«У ході обшуків вилучено близько 2000 харчових раціонів, підготовлених до перепакування; понад 6800 коробок та близько 200 мішків з продуктами харчування; понад 16 тис. банок консервів, які є гуманітарною допомогою; грошові кошти в сумі близько 5 млн грн, отримані від злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні.

фото: Миколаївська обласна прокуратура

За клопотанням сторони обвинувачення суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: підприємцю – у розмірі 6 056 000 грн, одному з волонтерів – 3 028 000 грн, іншим підозрюваним – по 1 211 000 грн.

Наразі триває перевірка інших фактів продажу гуманітарної допомоги. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна, повідомляють у прокуратурі.

фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили три благодійні фонди. За даними правоохоронців, вони забезпечили ввезення на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів. Про це повідомило БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило у Львівській області групу осіб, які з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок. Вони ухилились від сплати митних платежів та податків сумою понад 15 млн грн.