Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю
Затримання зловмисників відбулося безпосередньо під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги в місці її збуту
фото: Миколаївська обласна прокуратура

Офіс генпрокурора: Зловмисники отримували харчові раціони від Всесвітньої продовольчої програми ООН

У Миколаєві повідомили підозри чотирьом волонтерам благодійної організації і підприємцю, які продали гуманітарної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН на понад 600 тис. грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Так, за даними слідства, підозрювані організували злочинну діяльність із продажу продуктів харчування, які були надані донорами у межах гуманітарної допомоги для мешканців міста Миколаєва.

«Зловмисники отримували харчові раціони від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Замість передачі цих раціонів людям, які їх потребували, вони розпаковували пакети, вилучали найбільш коштовні продукти харчування, зривали маркування з позначками «Не для продажу» та «Гуманітарна допомога». Після цього продукти перепаковували в тару без маркування та збували на одному з ринків обласного центру», – йдеться у повідомленні.

Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю фото 1
фото: Миколаївська обласна прокуратура

Затримання зловмисників відбулося безпосередньо під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги в місці її збуту. На цей час слідством підтверджено продаж товарів гуманітарної допомоги на суму понад 600 тис. грн.

«У ході обшуків вилучено близько 2000 харчових раціонів, підготовлених до перепакування; понад 6800 коробок та близько 200 мішків з продуктами харчування; понад 16 тис. банок консервів, які є гуманітарною допомогою; грошові кошти в сумі близько 5 млн грн, отримані від злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю фото 2
фото: Миколаївська обласна прокуратура

За клопотанням сторони обвинувачення суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: підприємцю – у розмірі 6 056 000 грн, одному з волонтерів – 3 028 000 грн, іншим підозрюваним – по 1 211 000 грн.

Наразі триває перевірка інших фактів продажу гуманітарної допомоги. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна, повідомляють у прокуратурі.

Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю фото 3
фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили три благодійні фонди. За даними правоохоронців, вони забезпечили ввезення на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів. Про це повідомило БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб, до якої входили громадяни України та Республіки Молдова, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило у Львівській області групу осіб, які з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок. Вони ухилились від сплати митних платежів та податків сумою понад 15 млн грн.

Читайте також:

Теги: прокуратура продукти партії прокурор Миколаїв слідство гуманітарна допомога харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Брук Роллінз є засновницею та президенткою America First Policy Institute
Трамп визначився з кандидатурою міністра сільського господарства
24 листопада, 04:09
Садиба Терещенків є об’єктом культурної спадщини XIX cтоліття
Будинок-садибу Терещенків на Житомирщині повернуто у власність держави
19 листопада, 14:22
Депутата сільради на Вінниччині підозрюють у схемах
Вінницького депутата підозрюють в оборудках із землею
19 листопада, 10:25
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки
Шольц подзвонив Путіну, уряд оновив умови бронювання від мобілізації. Головне за 15 листопада
15 листопада, 21:00
Трамп призначив чергових посадовців
Трамп визначив своїх адвокатів на високі посади в американській прокуратурі
15 листопада, 04:45
Бізнес на томатах у Греції опинився у небезпеці
Ціни на помідори злетіли «до небес»: посуха вбила врожай у Греції
15 листопада, 04:15
Байден хоче швидко передати озброєння Україні
США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
15 листопада, 01:03
У Грузії дилема із новим парламентом
Парламент Грузії ризикує працювати у форматі «подвійного складу»
30 жовтня, 22:23
Будинок розташований на вул. Воздвиженській у Подільському районі міста Києва
Прокуратура вимагає повернути столичній громаді приміщення в історичній частині міста
30 жовтня, 16:21

Кримінал

Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю
Продаж гуманітарної допомоги: у Миколаєві оголошено підозри волонтерам та підприємцю
Афера на закупівлі військової форми. Викрито ексрадника з Міноборони та екснардепа
Афера на закупівлі військової форми. Викрито ексрадника з Міноборони та екснардепа
СБУ затримала вісьмох підозрюваних у зриві мобілізації
СБУ затримала вісьмох підозрюваних у зриві мобілізації
На Запоріжжі окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників
На Запоріжжі окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників
Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд із фрідайвінгу
Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд із фрідайвінгу
Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака
Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
35K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
11K
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
7415
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)
6507
Путін посмоктав палець та знову пригрозив Україні (відео)

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua