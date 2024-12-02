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Анджеліна Джолі у ролі легендарної оперної діви: цікаві факти про фільм «Марія»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Анджеліна Джолі зіграла у фільмі легендарну оперну співачку Марію Каллас
кадр з фільму

Кінофільм занурює глядачів у життя Марії Каллас, однієї з найвидатніших оперних співачок XX століття

28 листопада в український прокат вийшов фільм «Марія». Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зіграла у ньому одну з найвидатніших оперних співачок XX століття Марію Каллас. «Главком» підготував цікаві факти про кінофільм, які підкреслюють унікальність стрічки.

«Марія» є біографічною драмою чилійського режисера Пабло Ларраїна, що завершує його трилогію про видатних жінок. У центрі сюжету – останні місяці життя оперної діви Марії Каллас, яку зіграла Анджеліна Джолі. Події розгортаються у Парижі 1977 року: втратила голос і страждаючи від самотності та залежності, Каллас переживає спогади про минуле, розмовляючи з уявним журналістом. Фільм досліджує її внутрішній світ на межі життя і мистецтва.

Цікаві факти про кінофільм «Марія»

Анджеліна Джолі протягом семи місяців займалася оперним вокалом, щоб виконувати деякі партії у ключових сценах нового фільму. Гру акторки критики оцінили високо, назвавши її однією з головних претенденток на кінематографічні нагороди 2024-2025 років.

Анджеліна Джолі у ролі легендарної оперної діви: цікаві факти про фільм «Марія» фото 1
кадр з фільму

Зйомки фільму проходили у Будапешті, Парижі, Афінах і Мілані, зокрема в легендарному театрі «Ла Скала».

Анджеліна Джолі у ролі легендарної оперної діви: цікаві факти про фільм «Марія» фото 2
кадр з фільму

Стрічка повністю занурює глядачів у світ моди другої половини XX століття, відтворюючи найвідоміші образи легендарної Марії Каллас.

Анджеліна Джолі у ролі легендарної оперної діви: цікаві факти про фільм «Марія» фото 3
кадр з фільму

У фільмі також знялися Коді Сміт-Макфі («Світанок планети мавп», «Люди Х: Апокаліпсис», «Елвіс»), італійська актриса Альба Рорвахер («Незнайома дочка», «Хімера»), Пʼєрфраческо Фавіно («Коменданте», «Падреностро», «Зрадник») та Валерія Голіно («Ранкове шоу», «Портрет дівчини у вогні», «Фріда»).

Марія Каллас із Аристотелем Онассісом у фільмі
Марія Каллас із Аристотелем Онассісом у фільмі
кадр з фільму

Режисер стрічки, чилієць Пабло Ларраїн, заявив, що «Марія» є завершенням трилогії про культових жінок, яка розпочалася з «Джекі» (2016) із Наталі Портман у ролі Жаклін Кеннеді та «Спенсер» (2021), де Крістен Стюарт зіграла принцесу Діану. Обидві роботи отримали номінації на «Оскар», і Джолі, ймовірно, продовжить цю традицію, адже її гра викликала захоплення на Венеційському кінофестивалі. Після прем’єри актриса отримала десятихвилинні овації.

Марія Каллас стала головною героїнею фільму. Вона є однією із найвідоміших оперних співачок XX століття. Гречанка за походженням, Марія Каллас народилася у 1923 в Нью-Йорку, але музичну освіту здобула в Греції, а оперну кар'єру вже будувала в Італії. Її життя супроводжувалося численними скандалами як у професійному, так і в особистому житті.

У 1957 році, бувши ще одруженою, вона часто з’являлася в компанії магната Арістотеля Онассіса, внаслідок чого їхні стосунки стали висвітлюватися ЗМІ. У 1968 році Онассіс залишив Каллас заради Жаклін Кеннеді. В 1960-ті Каллас була зіркою лондонського Ковент–гарден та нью-йоркського Метрополітен-опера. Померла Марія Каллас у Парижі 1977 року від інфаркту міокарда.

Нагадаємо, що голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі у квітні 2022 відвідала Львів. Вона відвідала одну із львівських кав’ярень, де зустріла своїх прихильників.

Також Анджеліна Джолі присвятила свій пост в Instagram Україні та закликала допомагати українським активістам та громадським організаціям.

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Теги: Анджеліна Джолі актор кіно співачка фільм акторка

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