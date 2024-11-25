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Яким буде ефект від нової команди Трампа? Білл Клінтон висловив думку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Яким буде ефект від нової команди Трампа? Білл Клінтон висловив думку
Білл Клінтон і Дональд Трамп неодноразово мали зустріч одне із одним
фото: Aaron P Bernstein

Колишній президент США каже, що кадровий відбір Трампа є спробою знищити довіру суспільства до федерального уряду

 

Вибір членів команди Дональда Трампа демонізує людей із «хорошою освітою», заявив колишній американський лідер Білл Клінтон. Про це пише The Telegraph.

«Трамп вважає, що його прихильники взагалі не довіряють федеральному уряду. І Господь знає, що він зробив усе, щоб зруйнувати цю впевненість», – сказав Клінтон.

На думку політика, ті, кого обраний президент США має намір призначити на посади у своїй адміністрації та уряді, дискредитують людей із хорошою освітою. Обрані Трампом кандидати підривають залишки суспільної довіри до федеральної влади, упевнений Клінтон.

Як пише видання, посилаючись на слова Клінтона, Трамп зробив низку суперечливих виборів на впливові посади, щоб провести другий термін у Білому домі, «включно з головою розвідки з прокремлівськими поглядами та генеральним прокурором, якого продовжують звинувачувати в оплаті сексу з 17-річною дівчиною».

Деякі кадрові рішення обраного президента дійсно викликали критику з боку Демократичної партії. Зокрема, Трамп пропонував отримати посаду генпрокурора колишньому конгресменові Метту Гетцу, проте той відкликав свою кандидатуру.  Це пов'язано з тим, що проти Гетца у 2020 році розпочали розслідування за підозрою у використанні сексуальних послуг, у тому числі неповнолітньої дівчини, але згодом усі звинувачення було знято.

Піт Геґсет, ведучий Fox News, обраний Трампом на посаду міністра оборони, також звинувачується в нібито сексуальному насильстві.

Раніше майбутній президент США Дональд Трамп висунув на посаду міністра сільського господарства засновницю та президентку America First Policy Institute Брук Роллінз. 

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Теги: США Білл Клінтон розслідування вибори у США адвокат прокурор політика партії Дональд Трамп президент

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