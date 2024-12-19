Театр Франка анонсував нову гучну постановку

Режисер легендарної «Конотопської відьми» взявся за Шекспіра

У Національному театрі імені Івана Франка відбулася перша читка майбутньої вистави «Макбет» – нового прочитання класичного твору Вільяма Шекспіра. Про це йдеться у соцмережах театру.

Так, режисером вистави буде Іван Уривський, автор аншлагової вистави «Конотопська відьма».

«Чи готові ви зазирнути у світ, де амбіції та страх стирають межу між світлом і темрявою? Днями відбулась перша читка майбутньої вистави «Макбет» у постановці режисера Іван Уривський – нове прочитання класичного твору Вільяма Шекспіра на сцені Театру Франка! Класична історія про спокусу владою, інтриги та жагу, що здатна зруйнувати все на своєму шляху», – йдеться у дописі.

Прем’єра вистави планується наприкінці зими 2025 року.

«Макбет» (англ. Macbeth) – п'єса, одна з найвідоміших трагедій англійського письменника Вільяма Шекспіра. П'єса, віддалено заснована на історії реального шотландського короля Макбета, часто витлумачується як архетипова історія про небезпеку надмірного жадання влади і зради друзів.

Нагадаємо, аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського – 600 тис. грн. Про це розповів народний артист, ексміністр культури, керівник Національного театру імені Івана Франка у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

«Скільки б ми її раз не виставляли в місяць, вона продається за 13 хвилин. Зараз з Кракова починається великий європейський тур: Берлін, Цюріх, Женева, Париж, Прага, дуже багато європейських міст. І на кінець весни або початок осені ми плануємо тур Канадою і Америкою. І що характерно, квитки вже у багатьох містах продані. З них – 85% – не українцям», – розповів ексміністр культури.

Раніше повідомлялося, що завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати 2 349 000 грн.

Також навесні Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка підготував чергову прем'єру: 24 квітня на глядачів чекає перший показ вистави «Марія Стюарт» режисера Івана Уривського. На допрем'єрному показі побував «Главком».

Так, п'єса «Марія Стюарт» Фрідріха Шиллера створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт. Це історія протистояння двох великих жінок, конфлікту двох королев. Про престол, сутність природи влади. Вже більше двох століть вона розповідає про ціну свободи, вічний конфлікт між «розумом» і «емоціями» у душі людини, силу впливу громадської думки на життя людини. Про боротьбу за панування, яка нівечить їхні долі.