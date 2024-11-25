«Хезболла» вдарила ракетами по Тель-Авіву, є постраждалі

Терористичне угруповання випустило більше 250 ракет і безпілотників по північній і центральній частині Ізраїлю

Бойовики ліванського угруповання «Хезболла» обстріляли ракетами передмістя Тель-Авіва. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, терористичне угруповання випустило більше 250 ракет і безпілотників по північній і центральній частині Ізраїлю кількома залпами протягом дня.

Внаслідок терористичної атаки біля Тель-Авіва були зруйновані або підпалені будинки. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.

Повідомляється, що внаслідок прямого попадання у квартал «будинки згоріли і перетворилися на руїни». Крім того, на півночі Ізраїлю 60-річний чоловік отримав осколкове поранення в живіт під час роботи у полі в районі Кфар-Блюм. Він отримав серйозні поранення і був доставлений в лікарню. А у Хайфі двоє чоловіків віком близько п'ятдесяти років отримали легкі осколкові поранення під час ракетного обстрілу. Обстріл також пошкодив житловий будинок у цьому районі.

А неділю близько 7:30 ранку внаслідок ракетного обстрілу Західної Галілеї осколковими пораненнями була поранена жінка віком близько 50 років.

Удар ракети також завдав шкоди заводу в північному місті Маалот-Таршиха.

Після обстрілу в Петах-Тікві лікарня «Маген Давид Адом» повідомила, що надавала допомогу 70-річній жінці, яка страждала від вдихання диму, спричиненого автомобілем, що загорівся внаслідок зіткнення. Стан жінки був середнього ступеня тяжкості.

За словами медиків, ще кілька людей отримували допомогу від гострої тривоги і незначних травм, отриманих під час бігу до укриття.

За інформацією ЦАХАЛ із 240 ракет багато були перехоплені, а сирени лунали на більшій частині території країни.

Ракетна атака «Хезболли» сталася після удару ізраїльських військових по об'єктах бойовиків у південному Бейруті 22 листопада. За даними ЦАХАЛу, удари були спрямовані на інфраструктуру терористичного угруповання «Хезболла», яке використовує цивільні райони для розміщення своїх об’єктів. Терористи навмисно створили свої бази у населених пунктах, фактично використовуючи цивільне населення Лівану в якості живого щита.

Нагадаємо, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Незважаючи на те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні.

Ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла».

До слова, Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.