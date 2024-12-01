У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
Внаслідок ДТП загинув водій
Пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП. Про це повідомляють столичні пабліки.
Зазначається, що машина розтрощена вщент, водій загинув.
Смертельна ДТП сталася на вулиці Борщагівській у Києві pic.twitter.com/5xOUjDZq6m— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024
Раніше у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.
Також в Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей, зокрема 10-річна дитина.
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