У Києві сталася смертельна ДТП (відео)

Внаслідок ДТП загинув водій

Пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП. Про це повідомляють столичні пабліки.

Зазначається, що машина розтрощена вщент, водій загинув.

Раніше у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.

Також в Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей, зокрема 10-річна дитина.