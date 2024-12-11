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В Афганістані смертник підірвав міністра з уряду «Талібану»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Афганістані смертник підірвав міністра з уряду «Талібану»
Міністр у справах біженців Афганістану Халіл Ур-Рахман Хаккані ніколи не з'являвся на публіці без автомата в руках
фото: Wakil Kohsar, AFP

Головний речник «Талібану» Забіхулла Муджахід підтвердив смерть Хаккані внаслідок нападу і поклав відповідальність за атаку на місцевий осередок угруповання «Ісламська держава»

Міністр у справах біженців в уряді талібів в Афганістані Халіл Ур-Рахман Хаккані загинув у середу у Кабулі внаслідок вибуху, скоєного терористом-смертником. Про це повідомляє CBS News із посиланням на двох місцевих чиновників.

Високопоставлений чиновник у Міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомив, що Хаккані був убитий унаслідок атаки терориста-смертника разом зі щонайменше чотирма своїми соратниками.

Зазначається, що нападник, вдаючи відвідувача з фізичними вадами, а потім «націлився на Хаккані з вибуховим пристроєм, коли міністр вийшов зі свого кабінету, щоб піти на молитву».

Головний речник «Талібану» Забіхулла Муджахід підтвердив смерть Хаккані внаслідок нападу і поклав відповідальність за атаку на місцевий осередок угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ).

Міністр був братом Джалалуддіна Хаккані, покійного засновника відомої «Мережі Хаккані» – збройної групи, яку США звинувачують в організації безлічі кривавих нападів під час 20-річної війни в Афганістані. Син Джалалуддіна Хаккані Сіраджуддін зараз обіймає посаду міністра внутрішніх справ Афганістану.

Зазначається, що смерть Халіла Хаккані є значним ударом для «Талібану», а особливо – для «Мережі Хаккані», які визнані урядом США терористичними організаціями. Хоча їхні погляди перетинаються і представники обох організацій обіймають ключові посади в уряді Афганістану, вони ведуть внутрішню боротьбі за владу.

Регіональний осередок ІДІЛ залишається активним в Афганістані і регулярно здійснює атаки як на чиновників режиму «Талібану», так і на цивільних та іноземних громадян. Їхні напади здебільшого розглядаються як спроба підірвати владу «Талібану».

Нагадаємо, німецькі правоохоронці затримали у місті Ельмсхорн (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн) на півночі ФРН 17-річного юнака Еміна Б. за підозрою у підготовці великого теракту напередодні Різдва (25 грудня).

Британські правоохоронці заарештували одного з найбільш розшукуваних ФБР терористів – 46-річного громадянина США Даніеля Андреаса Сан-Дієго. Його звинувачують у скоєнні терактів у США у 2003 році.  

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Теги: міністр держава чиновник смерть Ісламська держава Афганістан теракт

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