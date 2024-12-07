У Тбілісі скоєно напади на протестувальників, побито популярного грузинського актора

У Грузії триває десятий день антиурядових протестів

Тисячі людей сьогодні ввечері знову зібралися на антиурядові протести на вулицях Тбілісі. Невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali». Про це повідомляє «Эхо Кавказа» та місцеві пабліки.

На знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою Макою Чіхладзе.

Крім того, невідомі чоловіки побили популярного грузинського актора Георгія Махарадзе у Тбілісі в районі Мтацмінд.

Популярний грузинський актор Георгій Махарадзе побитий у Тбілісі невідомими чоловіками в районі Мтацмінд pic.twitter.com/SpfkLIHAu4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

Також у великій опозиційній групі у фейсбуці Daitove з'явилося відео з невідомими, які нападають у центрі Тбілісі на людей. Відеореєстратор зафіксував близько 30 осіб у чорних балаклавах і капюшонах із телескопічними кийками, які йшли вулицями в центрі столиці.

🇬🇪Протести в Грузії



У великій опозиційній групі фейсбуку «Daitove» з'явилося відео з невідомими, які нападають у центрі Тбілісі на людей.

Відеореєстратор зафіксував близько 30 осіб у чорних балаклавах і капюшонах із телескопічними кийками, які йшли вулицями в центрі столиці. pic.twitter.com/Fln3J8thzK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

Нагадаємо, у Грузії з 28 листопада відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.