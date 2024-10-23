Victoria's Secret відновили покази. Чому критики не оцінили повернення шоу

«Шоу Victoria's Secret повернулося. А даремно», – стверджує заголовок огляду модного показу в New York Times

Після шестирічної перерви відбувся показ спідньої білизни Victoria's Secret. На подіум повернулися провідні моделі світу всіх розмірів. Але тріумфальним це повернення назвати складно, вважають провідні ЗМІ та експерти в сфері моді, передає BBC.

Щорічне шоу Victoria's Secret відбувалося з 1995 по 2018 рік. Після цього творці були змушені взяти перерву: рейтинги трансляції впали втричі, а на адресу власників марки регулярно лунали звинувачення у сексизмі, невідповідності духу часу та недостатньо репрезентативній вибірці моделей.

Батько-засновник модного показу Едвард Разек не приховував своїх поглядів, які називали не політкоректними. У 2018 році його запитали, чи не варто вивести на подіум транссексуалів, на що він відповів: «Ні, я думаю, не варто, – відповідав Разек своїм критикам і додав – Наш показ – це фантазія. Це розважальне шоу тривалістю 42 хвилини».

Батько-засновник модного показу Едвард Разек фото з відкритих джерел

Також він заявляв, що у 2000-му році була спроба зробити спецвипуск для моделей розміру «плюс», але за його словами, «проєкт ні в кого не викликав інтересу і не викликає й досі».

Тоді критики розгромили інтерв'ю і звинуватили у «створенні культури харасменту і мізогінії». Невдовзі після цього йому довелося піти у відставку.

За п'ять років шоу повернулося в оновленому вигляді. Показ пройшов у Нью-Йорку, де як модель Victoria's Sectret дебютувала 50-річна супермодель Кейт Мосс, разом зі своєю 22-річною дочкою Лілою. Організатори шоу обіцяли врахувати справедливі зауваження критиків – і, зокрема, запевнили, що на подіумі будуть моделі різних розмірів.

Палома Елсессер на подіумі Victoria’s Secret Fashion Show 2024 у Нью-Йорку 15 жовтня фото: Dimitrios Kambouris

«Шоу Victoria's Secret повернулося. А даремно, – стверджує заголовок огляду модного показу в New York Times. – Дарма що були і крила, супермоделі і (виступ співачки) Шер, дороги назад просто немає».

«Недостатньо просто взяти і вивести на подіум якихось людей (наприклад, розмірів плюс), тому що тоді цим людям доведеться ставати активістами і говорити за інших, а це не дуже справедливо», – пише з цього приводу Vogue Business.

Девін Гарсія на подіумі Victoria’s Secret Fashion Show 2024 у Нью-Йорку фото: Dimitrios Kambouris

За деякими оцінками, з моменту показу шоу інтерес до бренду Victoria's Secret зріс приблизно на 13%.

«Щоб вийшло чудове модне шоу, в першу чергу, потрібна чудова мода. А жінки з інфантильними ангельськими крильцями, трохи приховані мотузочками з бахромою і стягнуті шкіряними ремінцями, сьогодні виглядають швидше не як тріумф винахідливості кутюр'є, а повернення в минуле», – нагадує Telegraph.

Хе Конг на подіумі Victoria’s Secret Fashion Show 2024 фото: Dimitrios Kambouris

Нагадаємо, у Парижі стартував Тиждень моди. У перший день показу у Національній паризькій опері свої сукні демонстрував модний дім L'Oreal. Кендалл Дженнер та Кара Делевінь вразили глядачів відвертими образами, Єва Лонгорія та Джейн Фонда приміряли не менш розкішні сукні під час шоу Walk Your Worth у рамках жіночого готового одягу весна-літо «Колекція 2025 року».