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У Дніпровському районі 4 жовтня частково буде обмежений рух (схема)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дніпровському районі 4 жовтня частково буде обмежений рух (схема)
фото з відкритих джерел

Комунальники будуть змінювати асфальтобетонне покриття

4 жовтня, з 9:00 до 19:00, частково обмежать рух вулицею Вінстона Черчилля, на ділянці від вул. Катерини Гандзюк до вул. Якова Гніздовського. Про це    КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

У Дніпровському районі 4 жовтня частково буде обмежений рух (схема) фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що протягом 3 та 4 жовтня, з 9:00 до 19:00, вводиться обмеження руху транспорту вулицею Будищанською, на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака. 

Теги: Київавтодор обмеження дороги

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