У Дніпровському районі 4 жовтня частково буде обмежений рух (схема)

Комунальники будуть змінювати асфальтобетонне покриття

4 жовтня, з 9:00 до 19:00, частково обмежать рух вулицею Вінстона Черчилля, на ділянці від вул. Катерини Гандзюк до вул. Якова Гніздовського. Про це КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що протягом 3 та 4 жовтня, з 9:00 до 19:00, вводиться обмеження руху транспорту вулицею Будищанською, на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака.