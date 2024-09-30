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30 вересня однією з вулиць на лівому березі буде обмежений рух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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30 вересня однією з вулиць на лівому березі буде обмежений рух
фото: з відкритих джерел

Обмеження діятимуть з 09:00 до 17:00

У понеділок, 30 вересня, частково буде обмежений рух транспорту вулицею Вінстона Черчилля. Про це повідомляє «Київавтодорі».

Як зазначається, обмеження діятимуть з 09:00 до 17:00 на ділянці від вулиці Катерини Гандзюк до Якова Гніздовського.

30 вересня однією з вулиць на лівому березі буде обмежений рух фото 1

У цей час дорожники фрезеруватимуть там верхній шар асфальтобетонного покриття. Комунальники просять киян враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Раніше повідомлялося, що роботи зі спорудження тунелю під залізничними коліями в районі станції «Троєщина 2» попередньо подовжено до 30 жовтня. Тунель має вивести Подільський мостовий перехід до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича.

Також подовжено комплекс супутніх робіт з улаштування підпірних стін, сходів і пандусів. Роботи виконують цілодобово за погодженням із Київською міською військовою адміністрацією з урахуванням умов воєнного стану та у співпраці з АТ «Укрзалізниця», щоб не зупиняти рух залізничного транспорту, який на сьогодні має стратегічне значення. Внаслідок цього, виконання будівельних робіт під час діючих перевезень АТ «Укрзалізниця» є проблематичним і потребує більше часу.

Теги: обмеження ремонт дороги

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