Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни

Віталій Бунечко: Дороги зараз перебувають у критичному стані

Ремонт доріг в Україні під час війни потрібен для того, щоб військові і зброя вчасно потрапляли на фронт. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Те, що дороги зараз перебувають у критичному стані, – очевидно. На маршруті, яким свого часу евакуювався Київ, зараз два мости фактично знищено, і у випадку, не дай Бог, повторної евакуації ця дорога просто не змогла б винести таке навантаження. Тому треба хоча б ці мости привести в належний стан, щоб вони були проїзними», – зауважив голова ОВА.

Віталій Бунечко зауважив, що виділення коштів на Державний дорожній фонд необхідно, адже він займається утриманням інфраструктури. Зокрема завдяки ремонту доріг, за його словами, військові та зброя можуть вчасно потрапити на фронт.

«Дорожній фонд необхідний просто для належного утримання інфраструктури – аби чистити дороги взимку, підтримувати в належному стані наші міжнародні дороги. Ми зустрічаємо колони механізованих бригад, які їдуть цими самими дорогами. Тому питання Дорожнього фонду – це, зокрема, й про те, щоб люди могли військові і зброя вчасно потрапити на фронт», – зауважив чиновник.

Очільник ОВА також відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни: «Я ще такий приклад наводжу: у нас критикують, коли витрачаються кошти на легкоатлетичні доріжки, але чи виграла б наша чемпіонка Ярослава Магучіх олімпійське «золото», якби стрибала на асфальті? Все має бути в міру і розумно».

Раніше, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що попри те, що колишній мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження, ситуація у місті залишається контрольованою.

Також Віталій Бунечко заявив, що на Житомирщині повністю завершилися фортифікаційні роботи, які почалися в кінці 2023 року. Тому область готова до будь-яких викликів з боку Білорусі.