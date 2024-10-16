Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни
Віталій Бунечко заявив, що дороги в Україні перебувають у критичному стані
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Віталій Бунечко: Дороги зараз перебувають у критичному стані

Ремонт доріг в Україні під час війни потрібен для того, щоб військові і зброя вчасно потрапляли на фронт. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Те, що дороги зараз перебувають у критичному стані, – очевидно. На маршруті, яким свого часу евакуювався Київ, зараз два мости фактично знищено, і у випадку, не дай Бог, повторної евакуації ця дорога просто не змогла б винести таке навантаження. Тому треба хоча б ці мости привести в належний стан, щоб вони були проїзними», – зауважив голова ОВА.

Віталій Бунечко зауважив, що виділення коштів на Державний дорожній фонд необхідно, адже він займається утриманням інфраструктури. Зокрема завдяки ремонту доріг, за його словами, військові та зброя можуть вчасно потрапити на фронт.

«Дорожній фонд необхідний просто для належного утримання інфраструктури – аби чистити дороги взимку, підтримувати в належному стані наші міжнародні дороги. Ми зустрічаємо колони механізованих бригад, які їдуть цими самими дорогами. Тому питання Дорожнього фонду – це, зокрема, й про те, щоб люди могли військові і зброя вчасно потрапити на фронт», – зауважив чиновник.

Очільник ОВА також відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни: «Я ще такий приклад наводжу: у нас критикують, коли витрачаються кошти на легкоатлетичні доріжки, але чи виграла б наша чемпіонка Ярослава Магучіх олімпійське «золото», якби стрибала на асфальті? Все має бути в міру і розумно».

Раніше, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що попри те, що колишній мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження, ситуація у місті залишається контрольованою.

Також Віталій Бунечко заявив, що на Житомирщині повністю завершилися фортифікаційні роботи, які почалися в кінці 2023 року. Тому область готова до будь-яких викликів з боку Білорусі.

Читайте також:

Теги: дороги ремонт Віталій Бунечко Житомирщина Житомир

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Топ-5 секретів керуванням автомобілем
Топ-5 секретів керуванням автомобілем реклама
24 вересня, 17:41
Рух тролейбусу відновлений
Від сьогодні тролейбуси у напрямку метро «Либідська» відновили рух (схема)
18 вересня, 07:11
Як і в попередні роки, в Умані діятиме особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян
​В Умані на період Рош га-Шана буде запроваджено особливий режим пересування
20 вересня, 21:42
Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Протягом двох днів буде обмежений рух транспорту однією зі столичних вулиць
23 вересня, 13:19
На Печерську протягом тижня буде обмежений рух транспорту однією з вулиць
На Печерську протягом тижня буде обмежений рух транспорту однією з вулиць
25 вересня, 08:17
Мер Дніпра Борис Філатов
Дніпро замовило ремонт лікарні у компанії з 14 кримінальними справами – ЗМІ
25 вересня, 20:01
Обмеження проїзду діятимуть на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака
На вулиці Будищанській з 3 жовтня буде обмежено рух транспорту(схема)
3 жовтня, 07:10
В ООН кажуть, що в Україні взимку часто відключатимуть світло
Україну чекає темна та холодна зима – звіт ООН
12 жовтня, 01:19
Фахівці із США допомагають онлайн ремонтувати українцям військову техніку
Як США допомагають Україні ремонтувати техніку на фронті: деталі від DefenseNews
Сьогодні, 08:55

Суспільство

Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни
Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни
Заборона екстрасенсів у телемарафоні: зареєстровано петицію
Заборона екстрасенсів у телемарафоні: зареєстровано петицію
У Telegram зафіксовано поширення шкідливих програм нібито від техпідтримки «Резерв+»
У Telegram зафіксовано поширення шкідливих програм нібито від техпідтримки «Резерв+»
Блукав горами 10 днів: на Закарпатті загубився 26-річний турист
Блукав горами 10 днів: на Закарпатті загубився 26-річний турист
Мав цілеспрямований характер та був вимогливим до себе. Згадаймо Дмитра Княжковського
Мав цілеспрямований характер та був вимогливим до себе. Згадаймо Дмитра Княжковського
Як США допомагають Україні ремонтувати техніку на фронті: деталі від DefenseNews
Як США допомагають Україні ремонтувати техніку на фронті: деталі від DefenseNews

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
39K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua