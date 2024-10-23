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У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху
фото ілюстративне

Обмеження пов’язані з укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття

Протягом 24 жовтня з 8:00 до 20:00 діятимуть обмеження руху вулицею Остафія Дашкевича, на ділянці від вулиці Сулеймана Стальського до проспекту Алішера Навої. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Як повідомлялося, протягом 23 та 24 жовтня у Києві змінить маршрут тролейбус № 27. У ці дні з 10:00 орієнтовно до 16:00 рух тролейбуса від залізничної станції «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу буде закритий. Зміни пов’язані з облаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вул. Ніжинській.

Теги: Київавтодор обмеження дороги ремонт

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