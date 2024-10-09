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Протягом двох днів частково буде обмежений рух на Теремках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом двох днів частково буде обмежений рух на Теремках
фото: з відкритих джерел

Дорожники проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття

Із 10 до 12 жовтня частково обмежать рух вулицею Василя Касіяна на ділянці від вулиці Лятошинського до вулиці Героїв Маріуполя. Про це інформує КК «Київавтодор».

На цій ділянці дорожники проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття.

Протягом двох днів частково буде обмежений рух на Теремках фото 1

Обмеження діятимуть: 10 жовтня з 07:00 до 20:00 та 11 жовтня з 22:00 до 07:00 12 жовтня.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку, 9 жовтня, у кількох районах міста сьогодні вранці затримується рух тролейбусів. Причина – аварійні роботи інженерних споруд. 

Теги: Київавтодор дороги ремонт

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