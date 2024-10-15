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15 жовтня частково діятиме обмеження руху Набережним шосе

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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15 жовтня частково діятиме обмеження руху Набережним шосе
Комунальні служби очищатимуть зливоприймальну систему на Набережному шосе
фото: Київавтодор/Facebook

Обмеження діятимуть на ділянці від Поштової площі до мосту Метро

Від 15 жовтня, з 10:00 до 16:00, буде частково обмежений рух транспорту Набережним шосе. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Як зазначається, обмеження діятимуть на ділянці від Поштової площі до мосту Метро.  Комунальні служби очищатимуть зливоприймальну систему на Набережному шосе.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, від 14 жовтня із 8:00 і до 7:00 15 жовтня частково діятимуть обмеження руху транспорту Північним мостом. Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.

Як повідомлялося, кільцева київська електричка змінює свій розклад руху з понеділка, 14 жовтня 2024 року. Зазначається, що київська електричка повертається до тимчасового графіку, за якого курсувала влітку. Це пов'язано зі спорудженням Подільсько-Воскресенського моста й з'їздів з нього.


 

Теги: метро Київавтодор обмеження дорожній рух дороги

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