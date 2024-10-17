Рух транспорту проспектом Миколи Бажана обмежений: деталі

Обмеження руху пов’язані з ремонтом інформаційних табло

Сьогодні, 17 жовтня, до 12:00 буде обмежений рух транспорту проспектом Миколи Бажана двома смугами в напрямку виїзду з міста. А з 12:00 до 15:00 обмеження діятимуть у напрямку центру міста. Про це інформує КП «Центр організації дорожнього руху».

Обмеження руху пов’язані з ремонтом інформаційних табло.

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 жовтня, у Києві через низку причин затримується рух восьми тролейбусних та двох трамвайних маршрутів.

Рух трамваїв №№ 4, 5 ст. «Милославська» в напрямку вул. Сержа Лифаря було відновлено о 9:41, але трамваї курсуватимуть із відхиленням від графіка.



