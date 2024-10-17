Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух транспорту проспектом Миколи Бажана обмежений: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рух транспорту проспектом Миколи Бажана обмежений: деталі
фото: з відкритих джерел

Обмеження руху пов’язані з ремонтом інформаційних табло

Сьогодні, 17 жовтня, до 12:00 буде обмежений рух транспорту проспектом Миколи Бажана двома смугами в напрямку виїзду з міста. А з 12:00 до 15:00 обмеження діятимуть у напрямку центру міста. Про це інформує КП «Центр організації дорожнього руху». 

Обмеження руху пов’язані з ремонтом інформаційних табло.

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 жовтня, у Києві через низку причин затримується рух восьми тролейбусних та двох трамвайних маршрутів.

Рух трамваїв №№ 4, 5 ст. «Милославська» в напрямку вул. Сержа Лифаря було відновлено о 9:41, але трамваї курсуватимуть із відхиленням від графіка.


 

Теги: обмеження дорожній рух дороги громадський транспорт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством
Уряд схвалив законопроєкт про відчуження земель під фортифікації
15 жовтня, 15:57
Із 15 жовтня буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській
Із 15 жовтня буде повністю обмежений рух пішохідним мостом на вулиці Саперно-Слобідській
14 жовтня, 12:59
Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла протягом трьох діб
Київ починає опалювальний сезон: названо дату
13 жовтня, 19:49
Очільник Нацбанку Андрій Пишний вислухав актуальні потреби українського бізнесу
Бізнес звернувся до НБУ через валютні обмеження
12 жовтня, 14:36
Столична асамблея Токіо схвалила постанову на початку жовтня під тиском профспілок і представників промисловості
Вберегти працівників сфери послуг від зухвалості клієнтів. У Японії прийнято незвичну постанову
11 жовтня, 09:50
«Популізм і хатоскрайність на війні не допоможуть. Не хочете йти на війну, війна прийде до вас»
Чи є необхідність додаткової мобілізації?
9 жовтня, 20:48
Боррель заявив, що ЄС максимально підтримує Україну
Боррель відповів на закиди про те, що ЄС «недостатньо» допомагає Україні
28 вересня, 00:53
На Харківському шосе сталася аварія з мотоциклістом
ДТП на Харківському шосе: машини стали у великому заторі (відео)
24 вересня, 11:00
Зустріч президента Індії та президента України в Києві, серпень 2024 року
Індія передає Україні снаряди всупереч протестам Москви? Reuters розкриває подробиці
19 вересня, 10:30

Новини

У центрі Києва спалахнула квартира багатоповерхівки (відео)
У центрі Києва спалахнула квартира багатоповерхівки (відео)
Рух транспорту проспектом Миколи Бажана обмежений: деталі
Рух транспорту проспектом Миколи Бажана обмежений: деталі
Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)
Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)
У столиці масово зупинився громадський транспорт
У столиці масово зупинився громадський транспорт
Є пошкодження в Деснянському районі: КМВА уточнила наслідки нічної атаки на Київ
Є пошкодження в Деснянському районі: КМВА уточнила наслідки нічної атаки на Київ
У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА
У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
29K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
17K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
13K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua