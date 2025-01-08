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Відомий поет-пісняр розказав, як війна змінила Ірину Білик

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Гнатенко про карʼєру Білик на початку 2000-х: З одного боку, начебто людина зробила крен в бік цього «русского міра», а з іншого – почала самореалізовуватися. Напевне, це був такий компроміс
колаж: glavcom.ua

Костя Гнатенко – автор незабутніх перших хітів примадонни української естради

Після початку повномасштабного вторгнення Народна артистка України Ірина Білик переклала майже всі свої знакові російськомовні пісні українською і в побуті стала спілкуватися українською. На такі зміни у творчості та житті співачки звернув увагу поет, шоумен, журналіст, телеведучий Костянтин Гнатенко в інтерв'ю «Главкому».

У 1990-х Білик виконувала пісні українською мовою, однак з часом перейшла на російську. На думку Гнатенка, це рішення мало свої переваги на той час, але зараз Білик «зробила правильні висновки».

«Ірина Білик і втратила, і набула. Принаймні матеріально вона покращила свій стан завдяки російськомовним пісням, це однозначно. Людині треба жити, треба вкладатися. У Шекспіра є такі рядки: «Хто не був молодим, той не був дурним». Ми всі робимо інколи помилки, дуже легко кинути камінь в когось. Але вона зараз зробила правильні висновки. Вона – талановита людина», – пояснив Гнатенко.

Як відомо, є версія, що українських артистів на зламі тисячоліть просто змушували переходити на російську, аби їхні пісні лунали на радіо. Шоумен погоджується з ним, однак у ситуації з Іриною Білик він наголошує, що тут є ніби «дві сторони медалі».

«З одного боку, начебто людина зробила крен в бік цього «русского міра», а з іншого – почала самореалізовуватися, заробляти на життя. Напевне, це був такий компроміс. Не знаю, чи був це компроміс із власною совістю. Зараз мені про це важко сказати. Зараз Ірина Білик знову з українським репертуаром. І вона повернула собі публіку свою, яка її любила», – підкреслив поет.

Гнатенко пригадав, що влітку зустрічався з Білик. Він відзначив, що вона досить вдало переклала майже всі свої знакові російськомовні пісні українською. «Вона – хороша поетка. І зараз вона працює винятково з україномовним репертуаром і навіть в побуті стала спілкуватися українською. Їй зовсім не треба було це вдавати, але відразу при зустрічі саме вона задала тон, щоби ми всі, вся компанія, говорили українською», – відзначив шоумен.

Журналіст також додав, що їхнє знайомство відбулося доволі давно, коли Білик «була зовсім дівчинкою». «Нас познайомив стиліст Сергій Новачук. Він їй робив зачіски. Якось сказав мені про те, що є дуже талановита дівчинка, сама складає музику, їй потрібно допомогти з текстами. Ми зустрілися і відразу – спорідненість душ, почали працювати. Десь я правив, десь допомагав словом, десь зв'язками», – описав Гнатенко. Він додав, що у ті часи це все було «зовсім інакше побудовано».

До слова, нещодавно народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» разом з перекладеними раніше композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру. 

«Ця пісня для мене – історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. «Нас нема» – це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю, щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання – вона про зв’язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших нас нема», – поділилась Білик.

У 2023 році Ірина Білик зробила подарунок своїм шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Снег» українською мовою. 

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Теги: мікрофон відео Сніжана Єгорова Інтер Ірина Білик війна

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