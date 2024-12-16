Які виплати отримують ветерани-інваліди та родини загиблих у столиці? Відповідь КМДА

Ветеранам з першою групою інвалідності столиця щорічно виплачує 30 тис. грн

У Києві для ветеранів з інвалідністю та членів сімей загиблих передбачено як щорічні, так і щомісячні виплати. Про це заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла в інтерв'ю Главкому.

«Люди з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні родини загиблих отримують щорічну матеріальну допомогу. Для людей з першою групою інвалідності – це 30 тис. грн, друга група – 20 тис. грн. Дружини та батьки загиблих киян отримують 30 тис. грн. Щомісячно п’ять прожиткових мінімумів для відповідної категорії отримують неповнолітні діти та батьки із сімей загиблих», – зазначила Марина Хонда.

Чиновниця додала, що «кінцева сума залежить від віку дитини, працездатності батьків тощо».

Нагадаємо, що Кабінет міністрів пропонує збільшити виплати до 15 млн грн для родин загиблих захисників, які були у статусі цивільних осіб, а також посилити підтримку ветеранського спорту.

Як повідомлялося, у жовтні Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.

Раніше уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.