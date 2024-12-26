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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін пропонує Україні фінський варіант. Але це лише перший етап

glavcom.ua
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Чого прагне Кремль у переговорах з Україною?
фото з відкритих джерел

«Росія буде наполягати на тому, щоб Україна, у присутності інших країн, погодилася на анексію частини території»

Росіяни озвучили базовий сценарій для переговорів: це так званий фінський варіант, коли Україна має юридично погодитися на анексію територій.

Ось дослівна цитата Лаврова: «Перемирие – путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и законные интересы безопасности наших як соседей».

Іншими словами, Росія буде наполягати на тому, щоб Україна, у присутності інших країн, погодилася на анексію частини території.

Чи розуміє це команда Трампа? Думаю, що так. Правда, поки що у них, як я розумію, немає якихось підходів до того, як вести переговори з Росією.

Річ у тім, що на сьогодні у США практично немає інструментів впливу на Росію крім ціни на нафту. Але й сама ця ціна є, поки що, більш wishful thinking ніж реальність.

Я багато разів говорив одну важливу річ: вирішення формули миру без Китаю неймовірно складне. Тому, напевне, варто дивитися не лише на візит Келлога у Київ, який, навряд чи буде проривним. Не менш важливо дивитися на стосунки Китай США і на те, що робитиме США у цьому напрямку.

І останнє, бажання Росії – ще не означає, що так воно й буде. Але ми маємо памʼятати: ціль росіян не лише фінський сценарій. Точніше фінський сценарій це перший етап.

Другий етап – грузинський сценарій. І це, між іншим, страшніше для нас ніж перша забаганка Путіна.

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Джерело
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Теги: путін Україна росія переговори війна

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