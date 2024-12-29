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Названо кількість українських біженців у Норвегії, які не хочуть повертатися додому

Ірина Бура
glavcom.ua
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Названо кількість українських біженців у Норвегії, які не хочуть повертатися додому
фото з відкритих джерел

Лише 10% опитаних біженців відповіли, що хочуть повернутися в Україну

47% опитаних українських біженців у Норвегії зізнались, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни. Про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi), пише VG.

За даними опитування, лише 10% біженців відповіли, що хочуть повернутися в Україну.

Дослідниця Вільде Гернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при OsloMet зазначає, що серед українців простежується дві тенденції.

Перша – ті, хто вже давно в Норвегії, більшою мірою хочуть залишитися у скандинавській країні. Друга – ті, хто прибув нещодавно, тепер із самого початку говорять, що хочуть осісти в Норвегії.

Також вона зауважує, що серед приїжджих збільшилась кількість хлопців віком 16-17 років. Дослідниця припускає, що це пов’язано з тим, що з 18 років хлопці вже не мають можливості виїхати з України й, можливо, їм доведеться воювати.

У схожому опитуванні, опублікованому в січні 2023 року, кожен третій український біженець казав, що хоче залишитися в Норвегії. Понад половини вагалися.

Нагадаємо, у Норвегії припиняється автоматичне надання притулку всім українським біженцям. Це стосується громадян, які прибуватимуть до північної країни із західної частини України.

До слова, у Норвегії перебуває понад 65 тис. українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому. 54% опитаних українців не впевнені, чи хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитись у Норвегії.

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Теги: війна Україна біженці Норвегія

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