Росія атакувала «Шахедами» Миколаїв: є влучання в багатоповерхівку

Займання ліквідовано

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки ударними БпЛА сталося загоряння даху багатоповерхівки. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, чиновник озвучив попередні дані щодо наслідків дронової атаки по Миколаєву вночі 28 грудня.

«Внаслідок обстрілу «Шахедами», попередньо, горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється», – зазначив він.

Також Кім додав, що екстрені служби уже виїхали на місце.

Станом на 02:27 Віталій Кім уточнив інформацію про атаку:

«Пожежа ліквідована, на даний момент без постраждалих».

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що у Миколаєві внаслідок атаки було пошкоджено частину покрівлі будинку, вибито вікна.

За його словами, суттєвих пошкоджень немає, комунальні служби вже працюють на місці. Буде також обстежена й прилегла територія.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня (із 19:00 26 грудня) росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 24-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів; 13 дронів вдалося знищити, ще 11 не досягли своїх цілей.

А 26 грудня російські війська вдарили дроном-камікадзе по центральному ринку в Нікополі. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: четверо чоловіків і дві жінки.

Також вранці 25 грудня, у день Різдва, росіяни масовано атакували Україну. Зокрема, ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.

Раніше удар «Шахедами» по Миколаєву забрав життя двох жінок, одна з них була вагітною.