Окупанти захопили Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку – DeepState

На цей час в окупованій Макарівці немає оточених підрозділів Сил оборони

Російські війська окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Як зазначається, окупанти просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

«Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Времівському напрямку спостерігається напружена ситуація: російські війська щоденно здійснюють понад 40 штурмових атак. Водночас мапа ресурсу DeepState свідчила, що ЗСУ у Макарівці під Великою Новосілкою потрапили в оточення.

Нагадаємо, триває 1035-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському та Курахівському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 12 авіаційних ударів, скинувши 37 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 490 дронів-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

До слова, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед окупантами завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасово відмовився від захоплення Покровська. Наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля».

Як відомо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський збирається мобілізувати аналітиків DeepState та закрити проєкт. Згодом цю інформацію підтвердила команда DeepState.