Скільки мін і боєприпасів поліція вилучила в українців за рік: шокуючі цифри

Загалом поліція вже порушила 5301 провадження щодо вилучення зброї

Поліцейські за 11 місяців цього року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський, передає «Укрінформ».

«Щодо кількості зброї, яку НПУ вилучила за 11 місяців цього року, то йдеться про понад 1 млн 600 тис. набоїв, майже 15 тис. гранат, 11 тис. мін і боєприпасів крупного калібру і понад 3 тис. кг вибухівки», – сказав він.

Таку зброю вилучають як на блокпостах, так і під час проведення оперативних заходів, оперативних закупок, слідчих дій.

Загалом поліція вже порушила 5301 таке провадження. По 4088 справах було оголошено особам про підозри і понад 3,5 тис. таких справ уже пішло до суду.

Наразі за 11 місяців виявлено 139 місць зберігання великої кількості зброї.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Однак зброя має бути офіційно задекларована.

До кінця січня наступного року дозвіл на зброю буде відображатися в «Дії».