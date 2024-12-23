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Евакуаційне судно для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Евакуаційне судно для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі
Екіпаж росіян дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії
фото: Telegram / ГУР

У судна Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, під час руху вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна

Судно для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху – вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії», – йдеться в повідомленні.

Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях – на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі.

«Частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії. Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади Арабської республіки до Москви – повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року», – додали в ГУР. 

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО. 

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. 

Також Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що у Сирії російським військам бракує питної води та продовольства. Зазначається, що серед російських солдатів ходять розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі  – йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.

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Теги: Сирія росія війна Чорне море

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