Хто переклав суперхіт Ірини Білик на українську? Стало відоме ім'я

Білик купила в Андруха переклад пісні рік назад

Пісня Ірини Білик «Нас нема», яку переклав Богдан Андрух, за два дні увірвалась у топ-15 лідерів музичного YouTube

Пісню «Нас нема» Ірини Білик, яка була презентована у 2008 році, на українську мову переклав український співак Богдан Андрух, більш відомий як Andrux. Про це він повідомив у Instagram.

«Рік назад Ірина Білик купила в мене переклад своєї пісні», – йдеться в дописі.

Як повідомлялось, народна артистка України Ірина Білик нещодавно презентувала свій перекладений суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» разом з перекладеними раніше композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру.

Ця пісня за два дні увірвалась у топ-15 лідерів музичного YouTube.

На російськомовну версію цієї пісні був записаний кліп, у якому знявся на той момент коханий Білик – хореограф Дмитро Дікусар.

Що відомо про Андруха?

Богдан Андрух народився в містечку Кам’янка-Бузька на Львівщині, здобував вищу освіту у Львові. Вже близько 10 років мешкає в Сполучених Штатах, проте не втрачає свою українську ідентичність.

Чоловік веде благодійну діяльність за кордоном: влаштовує творчі вечори, квартирники, на яких збирає кошти для воїнів ЗСУ. Виступає перед українськими військовими, які проходять реабілітацію в Штатах.

А також активно захищає права ЛГБТ-спільноти та просуває ідеї рівності.

Він відомий піснями «Місто Лева», «Демони», «Кімнати» та «Мама». Одну з недавніх композицій – «Ще Раз» – Andrux присвятив другу дитинства, який загинув на війні, захищаючи Україну від російських окупантів.

Нещодавно він випустив пісню «Голосами нащадків», яку присвятив мовознавиці Ірині Фаріон.

Нагадаємо, у 2007 році співачка Білик взяла участь у популярному шоу «Танці з зірками», після якого й почалися їхні стосунки з Дікусаром. У тому ж році вони організували весілля у Ріо-де-Жанейро. Звісно, за українськими законами шлюб не мав юридичної сили. У 2010 році Білик оголосила про розрив із Дікусаром.