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Відомий український співак на піку популярності взяв паузу в кар'єрі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Шугар постійно дає концерти, тому зараз просто відчуває вигорання
фото: скріншот із відео

Артист розкрив, чим планує займатися

Український музикант Шугар, справжнє ім’я якого Олег Шкарпета, на піку популярності оголосив про паузу в кар’єрі. На проєкті «Ближче до зірок» виконавець пояснив, що бере відпочинок саме від концертної діяльності. Про це повідомляє «Главком».

Артист говорить, що на його рішення вплинула низка факторів. Зокрема, Шугар постійно дає концерти, тому зараз просто відчуває вигорання. Окрім того, співак хоче виділити час на сім’ю та друзів. Наостанок Шугар пожартував, що й людям час від нього відпочити.

«У нас концерти вже майже два роки йдуть поспіль. Все одно відбувається якесь таке вигорання. Розуміємо, що хочемо більше часу для себе приділити, для сім’ї, для друзів, написати пісень. Хочемо, щоб люди трохи відпочити від мене», – пояснив артист.

Щоправда, виняток Шугар все ж таки зробив. 2027 року в нього запланований повністю благодійний тур містами США та Канади. Артист даватиме концерти та збиратиме кошти для «Азову». Окрім того, виконавець зосередиться на створенні нових пісень та вестиме блог.

«Без себе я глядача не залишу, бо я випускатиму пісні. У мене саме зараз зміна жанру відбувається. Я перейшов у диско і планую далі рухатися в цьому напрямі. Я також буду вести блог», – пояснив артист.

Раніше дружина співака Олега Шугара, блогерка Настя Борщ, записала трек до річниці їхніх стосунків. Авторка пісні зізналася, як причарувала Шугара. 

 

 

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Теги: музикант співак артист відпочинок

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