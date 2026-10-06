Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Дружина співака Шугара зізналася, як причарувала коханого

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Настя Борщ випустила етно-поп пісню про кохання
фото: кадр з відео

Олег Шугар та Настя Борщ одружилися навесні 2025 року

Дружина співака Олега Шугара, блогерка Настя Борщ, записала трек до річниці їхніх стосунків. Авторка пісні зізналася, як причарувала Шугара. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відеокліп до пісні «Настя Борщ – Ойой».

2 жовтня Олег Шугар та Настя Борщ, справжнє імʼя якої Анастасія Коваленко, відзначили річницю, пара вже два роки перебуває у стосунках. У пісні «Ойой» Настя Борщ співає про кохання. За її словами, ця композиція виконана у стилі етно-поп. «Презентую вам мою нову пісню «Настя Борщ – Ойой». 2 жовтня – це особлива дата, вона символізує 2 роки наших з Олегом відносин. Етно-поп пісня про кохання», – йдеться в описі до відео.

«Настя Борщ - Ойой»

У соцмережах Олег Шугар прокоментував реліз пісні дружини, згадавши слова з треку. «Забрав таку милу собі і не відпускаю», – написав він.

Олег Шугар та Настя Борщ одружилися навесні 2025 року
Олег Шугар та Настя Борщ одружилися навесні 2025 року
фото: Іnstagram.com/nastya_borsch.ua

Олег Шугар та Анастасія Коваленко торік стали чоловіком та дружиною. Дружина співака має дітей від попереднього шлюбу, тож він бере участь у вихованні. Водночас Шугар не виключає того, що в майбутнього в нього з дружиною будуть спільні діти. Нині подружжя мешкає разом та часто зʼявляється на сцені вдвох, виступаючи в дуеті.

Зазначимо, «Главком» розповідав про музичні прем'єри останнього тижня вересня. Українські артисти представили низку нових пісень і кліпів, деякі з них було створено за допомогою штучного інтелекту. Також глядачів здивували Віра Брежнєва та Alekseev, які заспівали у дуеті. 

Читайте також:

Теги: кліп прем'єра кліпа пісня дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіна Кароль обійнялася з Олександром Скіпальським
Тіна Кароль станцювала разом із засновником ГУР Олександром Скіпальським (відео)
28 вересня, 10:36
Юлія Залізна розповіла про свій блог в Іnstagram
Матінка-блогер. Дружина священника з Хмельницького стала зіркою соцмереж
23 вересня, 19:10
Микола Бровченко – автор пісні «Панно Кохання», яку виконувала Таїсія Повалій
Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, розказав, як вона з ним розплатилася
20 вересня, 10:37
Цього вечора «Полуднева спека» прозвучала вже не як пісня, нерозривно пов’язана з її колишнім виконавцем, а як твір, якому дали нове аранжування та нове життя
Легендарна «Полуднева спека» повернулася до українців в особливому звучанні
19 вересня, 11:22
Микола Бровченко пояснив своє ставлення до ШІ
Відомий український хітмейкер заявив про «шахрайство вищої проби», яке зараз накрило шоу-бізнес
15 вересня, 12:45
Глорія Гейнор виконала легендарну пісню I Will Survive
Глорія Гейнор заспівала свій хіт I Will Survive українською мовою (відео)
14 вересня, 15:45
Керрі Джонсон позує в сукні української дизайнерки
Дружина Бориса Джонсона показалася у Парижі в сукні від українського бренду (фото)
14 вересня, 14:40
Пісню «Полуднева спека» заспіває Тетяна Гончарова
Легендарний хіт «Полуднева спека» тепер співатиме інша співачка
14 вересня, 14:20
Микола Бровченко – автор пісні «Панно Кохання», яка принесла Україні першу міжнародну премію в часи Незалежності
Відомий хітмейкер назвав українських сучасних артистів, які здатні самі творити пісні на віки
14 вересня, 14:11

Шоу-біз

Раптово помер композитор Джордж Фентон, автор музики фільмів «День бабака» та «Ганді»
Раптово помер композитор Джордж Фентон, автор музики фільмів «День бабака» та «Ганді»
Дружина співака Шугара зізналася, як причарувала коханого
Дружина співака Шугара зізналася, як причарувала коханого
Заборгував 100 тис. грн готелю та ночував у комірці покоївки. Якими були сценічні звички та ритуали Василя Зінкевича
Заборгував 100 тис. грн готелю та ночував у комірці покоївки. Якими були сценічні звички та ритуали Василя Зінкевича
Тренерка «Зважених та щасливих» Марина Боржемська назвала хворобу, через яку зникла з соцмереж
Тренерка «Зважених та щасливих» Марина Боржемська назвала хворобу, через яку зникла з соцмереж
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео)
Максим Галкін заспівав хіт Іво Бобула: реакція українців (відео)
Джамала заспівала разом із синами на сцені Національної опери в Києві (відео)
Джамала заспівала разом із синами на сцені Національної опери в Києві (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
116K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua