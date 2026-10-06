Дружина співака Шугара зізналася, як причарувала коханого

Олег Шугар та Настя Борщ одружилися навесні 2025 року

Дружина співака Олега Шугара, блогерка Настя Борщ, записала трек до річниці їхніх стосунків. Авторка пісні зізналася, як причарувала Шугара. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відеокліп до пісні «Настя Борщ – Ойой».

2 жовтня Олег Шугар та Настя Борщ, справжнє імʼя якої Анастасія Коваленко, відзначили річницю, пара вже два роки перебуває у стосунках. У пісні «Ойой» Настя Борщ співає про кохання. За її словами, ця композиція виконана у стилі етно-поп. «Презентую вам мою нову пісню «Настя Борщ – Ойой». 2 жовтня – це особлива дата, вона символізує 2 роки наших з Олегом відносин. Етно-поп пісня про кохання», – йдеться в описі до відео.

«Настя Борщ - Ойой»

У соцмережах Олег Шугар прокоментував реліз пісні дружини, згадавши слова з треку. «Забрав таку милу собі і не відпускаю», – написав він.

Олег Шугар та Настя Борщ одружилися навесні 2025 року фото: Іnstagram.com/nastya_borsch.ua

Олег Шугар та Анастасія Коваленко торік стали чоловіком та дружиною. Дружина співака має дітей від попереднього шлюбу, тож він бере участь у вихованні. Водночас Шугар не виключає того, що в майбутнього в нього з дружиною будуть спільні діти. Нині подружжя мешкає разом та часто зʼявляється на сцені вдвох, виступаючи в дуеті.

Зазначимо, «Главком» розповідав про музичні прем'єри останнього тижня вересня. Українські артисти представили низку нових пісень і кліпів, деякі з них було створено за допомогою штучного інтелекту. Також глядачів здивували Віра Брежнєва та Alekseev, які заспівали у дуеті.