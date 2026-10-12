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Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Роббі Вільямсу розповів, як «Оземпік» вплинув на його здоровʼя
колаж: glavcom.ua

Роббі Вільямсу вдалося швидко скинути 12 кг

Англійський співак Роббі Вільямс втратив понад 10 кг зайвої ваги завдяки препарату «Оземпік», який став популярним серед зірок Голлівуду. Однак стрімке «оземпікове» схуднення має свої наслідки, яких зазнав й сам Вільямс. Що про ці «диво-уколи» говорять вчені, йдеться у матеріалі «Главкома».

Історія Роббі Вільямса

Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс фото 1
фото: Іnstagram.com/robbiewilliams

Роббі Вільямс після разючого схуднення на 12 кг почав втрачати зір. За його словами, з часом після прийому «Оземпіку» він почав гірше бачити глядачів на своїх концертах, а також футболістів на полі під час матчу.

«Я почав користуватися цими ін’єкціями досить рано, але тепер помічаю, що мій зір погіршився. Мені важко розгледіти окремих глядачів на концертах. Нещодавно я був на футбольному матчі, і гравці здавалися мені плямами на зеленому полі. Мені також довелося змінити рецепт окулярів», – розповідав артист в інтервʼю The Sun.

Також під час одного з коментарів Роббі Вільямс не приховував того, що худне за допомогою «Оземпіку». Він навпаки розповідав, що збирався збільшити дозі препарату.

Що відомо про наслідки «Оземпіку»

З’ясувалося, що погіршення зору після уколів «Оземпіку» має цілком наукове пояснення. Йдеться про ускладнення після застосування препарату – неартеріїтну передню ішемічну оптичну нейропатію. Йдеться про гостре порушення кровопостачання зорового нерва.

Така патологія призводить до часткової втрати зору на одному оці. Причиною такої реакції організму є різке падіння артеріального тиску або ж спазм судин, через які кров постачається до нерва.

Зокрема, відповідний зв’язок між прийомом «Оземпіку» та ризиком розвитку згаданої патології підтвердили вчені. Результати дослідження були викладені в медичному журналі JAMA Ophthalmology у 2024 році.

До слова, лікарка та дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, що серед різноманітних препаратів для схуднення значну популярність має так званий «Оземпік». Однак, коли люди перестають його колоти, вага повертається швидше в декілька разів. Експертка прокоментувала дослідження, яке доводить, що після курсу «Оземпіка», людина набирає вагу знову. 

Також повідомлялося, популярні препарати для схуднення «Оземпік» і «Вегові» мають різні наслідки для здоров'я людини. Серед них підвищення ризику розвитку хвороб остеопорозу, подагри та остеомаляції. Подібних висновків вчені дійшли під час дослідження. Науковці протягом п'яти років досліджували показники людей, які користувалися зазначеними препаратами.

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Теги: здоров'я ліки співак схуднення

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