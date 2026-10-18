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Поліцейська із Житомира пише пісні для Іво Бобула

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Іво Бобул та Наталія Рудюк
фото: suspilne.media

Наталія Рудюк надіслала співакові свої вірші, а за кілька днів отримала повідомлення із пропозицією

Майор поліції Наталія Рудюк із Житомира поєднує службу з творчістю: викладає психологію майбутнім поліцейським, а у вільний час пише вірші та тексти пісень. Десять її текстів стали основою для пісень українського співака Іво Бобула. Одну з них – «З тобою йду за простори» – артист виконав під час концерту в Житомирі 15 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Наталія Рудюк уже десять років працює викладачкою загальнопрофесійної підготовки в Житомирській академії поліції. Зокрема, навчає майбутніх правоохоронців психології, допомагає їм краще розуміти людей та їхню поведінку. Жінка розповідає, що ця професія потребує витримки, тому творчість стала для неї ще одним способом відновлення. Вірші вона пише з дитинства, а останні чотири роки створює тексти для українських композиторів.

Наталія Рудюк викладає в академії поліції
Наталія Рудюк викладає в академії поліції
фото: suspilne.media

Натхнення, за словами авторки, приходить несподівано – іноді навіть під час перерви між заняттями в академії, а трапляється, і пізно вночі. Якщо ж композитори чи виконавці звертаються з конкретним проханням, вона береться до роботи відповідно до їхніх побажань.

«Я така людина, що можу багато нафантазувати. Тому навіть якщо немає звідки черпати натхнення, я його уявляю, тобто фантазую, як би це сприйняв глядач, що аудиторія хоче почути. І на основі цього я починаю писати», – розповіла Наталія.

Наталія вона пише вірші з дитинства
Наталія вона пише вірші з дитинства
фото: suspilne.media

У грудні 2024 року Наталія надіслала співакові свої вірші. За кілька днів отримала повідомлення із пропозицією писати для нього пісні.

Виконавця цікавили тексти про незвичайне кохання, які могли б зворушити слухачів.

Афіша концерту Іво Бобула
Афіша концерту Іво Бобула
фото: suspilne.media

«Я навіть не повірила, що дійсно людина такого рівня звертається з написанням», – пригадала авторка.

Іво Бобул розповів, що його зацікавили простота й водночас філософський зміст її текстів. Особливо сподобався вірш, який згодом став піснею «З тобою йду за простори».

Наталія Рудюк на сцені під час концерту Іво Бобула
Наталія Рудюк на сцені під час концерту Іво Бобула
фото: suspilne.media

«Я думаю, що ця пісня буде в моєму репертуарі», – так співак свого часу сказав Наталії. Відтоді вони співпрацюють.

Під час концерту в Житомирському академічному театрі імені Івана Кочерги 15 жовтня Іво Бобул виконав цю композицію. Для Наталії почути власні рядки зі сцени – особлива подія та важливий крок у творчості.

Загалом жінка написала понад 300 віршів. Найчастіше її тексти – про кохання. Можливість почути їх у виконанні артистів надихає авторку продовжувати працювати.

«Я розумію, що все, що не робиться, робиться недарма. Якщо ви щось робите, відчуваєте нематеріальне, навіть духовне задоволення, то розумієте, що робите у житті якісь вірні речі, які будуть лунати, приносити радість іншим людям і надихати когось на щось нове», – зазначила Наталія.

Нині вона співпрацює з українськими композиторами та співаками й прагне розширювати творчі контакти. Серед артисток, із якими хотіла б попрацювати, називає Наталію Могилевську та Тіну Кароль.

Раніше російський артист Максим Галкін виступив із концертом у Празі, де заспівав хіт українського артиста Іво Бобула «Розмова з тобою». На концерті шоумена були присутні глядачі з України.

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Теги: артист Іво Бобул пісня Житомир поліція

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