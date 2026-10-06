Співак родом з Києва отримав звання заслуженого артиста «ДНР»

Музикант Джанго є засудженим Вінницьким судом до 12 років позбавлення волі

Співаку-зраднику Олексію Піддубному, який також відомий за сценічним іменем Джанго, отримав звання заслуженого артиста так званої «ДНР». Ба більше, нагороду пропагандисту вручили під час заходу, присвяченого Дню воззʼєднання Донбасу та Новоросії з Росією. Як розповідає «Главком», про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на окупаційний уряд «ДНР» у Москві.

Нагороду Піддубному передала самопроголошена віцепрем’єрка «ДНР» Ольга Макеєва. Після вручення «звання» Джанго розповів присутній молоді про свої поїздки на Донбас, друзів із фронту та знайомство з колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Олександром Захарченком.

Олексій Піддубний отримав звання заслуженого артиста так званої «ДНР» фото з відкритих джерел

Зазначається, що перший концерт Піддубного на Донбасі відбувся в Луганську у 2015 році. Відтоді, як стверджують російські медіа, співак дав понад 250 концертів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Піддубний продовжує виступати на окупованих Росією територіях Донеччини та Луганщини, а також співати для окупантів фото з відкритих джерел

Олексій Піддубний народився у Києві, ще з 2014 року співак продемонстрував свою проросійську позицію та поширював пропагандистські наративи РФ про війну на Донбасі. Від 2015 року співак регулярно відвідував окуповані території Донецької та Луганської областей, де брав участь у пропагандистських заходах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Піддубний не змінив своєї позиції та продовжив підтримувати російську агресію проти України. Нині він продовжує виступати на окупованих Росією територіях Донеччини та Луганщини, а також співати для окупантів.

У квітні 2024 року Служба безпеки України повідомила Піддубному про підозру в пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії РФ. У грудні 2024 року суд заочно засудив Джанго до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України.