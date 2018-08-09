Экс-солистка группы Nikita опубликовала снимок в пикантном наряде



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Анастасия Кумейко

Анастасия Кумейко часто радует поклонников сексуальными снимками в соцсети

На этот раз певица и диджейка опубликовала фото на котором запечатлена в роскошном полупрозрачном платье черного цвета, которое демонстрирует все выпуклые прелести артистки.

Фолловеры в соцсети пришли в восторг от стильного лука девушки и оставили сотни комплиментов на странице Анастасии.

Также артистка решила поинтересоваться верят ли поклонники ее творчества в крепкую дружбу между мужчиной и женщиной.

Но ответы. видимо, не сильно порадовали Анастасию.

Большинство поклонников считает, что между мужчиной и женщиной дружбы быть не может:

«Дружба теряет силу с наступлением ночи», «Рано или поздно мужчина «чпокнет» свою подругу и дружба станет ещё крепче», «Не очень верю, иногда дружба превращается в нечто большее»,- ответили поклонники.



