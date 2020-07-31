Влажная Настя Каменских в бикини очаровала мужчин (фото)



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33-летняя певица Настя Каменских отдыхает на море с подругами

Артистка подразнила поклонников эротичным купанием на пляже

33-летняя певица Настя Каменских отдыхает на море с подругами поделилась яркими кадрами отдыха на турецком курорте. Супруга Потапа позировала, стоя под душем. Капли воды стекали по загорелой коже артистки и добавляли пикантности кадрам. Звезда томно закрыла глаза и подставила тело освежающим струям. «Хочешь немного охладиться?» — кокетливо поинтересовалась Настя.

Фанаты восхитились сексуальными кадрами. Они отметили, что певица находится в прекрасной форме.

«Без макияжа красотка просто», «Мокренькая девочка», «Красавица-бомбита», «Фигура — просто огонь!», «Как можно быть такой горячей?», «Невероятная!», «Откровенно, но очень красиво!» — признались мужчины.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.