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    Шоу-биз

    Влажная Настя Каменских в бикини очаровала мужчин (фото)

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских отдыхает на море с подругами</p> <div></div> - Влажная Настя Каменских в бикини очаровала мужчин (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских отдыхает на море с подругами

    Артистка подразнила поклонников эротичным купанием на пляже

    33-летняя певица Настя Каменских отдыхает на море с подругами поделилась яркими кадрами отдыха на турецком курорте. Супруга Потапа позировала, стоя под душем. Капли воды стекали по загорелой коже артистки и добавляли пикантности кадрам. Звезда томно закрыла глаза и подставила тело освежающим струям. «Хочешь немного охладиться?» — кокетливо поинтересовалась Настя.

    Фанаты восхитились сексуальными кадрами. Они отметили, что певица находится в прекрасной форме.

    «Без макияжа красотка просто», «Мокренькая девочка», «Красавица-бомбита», «Фигура — просто огонь!», «Как можно быть такой горячей?», «Невероятная!», «Откровенно, но очень красиво!» — признались мужчины.

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    Влажная Настя Каменских в бикини очаровала мужчин (фото)
    Влажная Настя Каменских в бикини очаровала мужчин (фото)

    Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

    Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

     «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

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