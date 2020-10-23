Netflix назвал свои самые популярные фильмы 2020 года



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Актриса Шарлиз Терон. Кадр из фильма «Бессмертная гвардия»

Среди успешных сериалов упомянуты «Сестра Рэтчед», основанная на романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», и «Социальная дилемма»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2020 года. В документе также отмечены фильмы, которые вышли в июле-сентябре и набрали больше всего просмотров за первые четыре недели показа, то есть стали прорывом и гордостью онлайн-кинотеатра.

Лучшим по этому показателю является боевик с Шарлиз Терон «Бессмертная гвардия», за 28 дней после релиза его посмотрели 78 миллионов раз. На втором месте — детективная лента «Энола Холмс» про младшую сестру сами знаете кого, главную роль в картине сыграла юная звезда Милли Бобби Браун. Фильм собрал 76 миллионов просмотров. Третье место занял релиз про супергероев «Проект «Сила» с Джейми Фоксом — 75 миллионов. Netflix также отметил романтическую комедию «Будка поцелуев 2» с ее 66 миллионами.

Среди успешных сериалов упомянуты «Сестра Рэтчед», основанная на романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (48 миллионов просмотров), и «Социальная дилемма» — драма о том, как соцсети отравляют жизнь человека (38 миллионов).

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.